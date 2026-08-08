El capitán de las 'Garzas' no será parte del encuentro de este sábado en Florida. El motivo de su ausencia.

Inter Miami buscará prácticamente asegurar su clasificación a cuartos de final, cuando reciba a Rayados de Monterrey esta tarde en un NU Stadium que estará colmado. El dueño de casa y el equipo mexicano se medirán frente a frente en el marco de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, en un duelo trascendental para ambos.

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En la antesala del encuentro entre las ‘Garzas’ y los ‘Rayados’ se destaca una novedad que cambiará el desarrollo del compromiso durante los noventa minutos. Lionel Messi no jugará el partido de hoy, donde su equipo intentará conseguir tres puntos que le permitan acariciar el boleto a la próxima fase de la competencia.

Esta ausencia del capitán de Inter Miami estaba premeditada y tuvo que ver con la situación que fue noticia en las primeras horas del sábado. El argentino sufrió el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, quien perdió la vida hoy a la madrugada. A raíz de una enfermedad que padecía hace tiempo, murió a sus 68 años de edad.

Messi venía de un debut top en la Copa [Foto: Getty]

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Al enterarse del acontecimiento fatal de esta mañana, Lionel Messi pidió una licencia para viajar a Argentina a acompañar a sus seres queridos y asistir al funeral de su papá. Por ese motivo, ni siquiera estará en los Estados Unidos esta tarde cuando Inter Miami se vea las caras ante Rayados de Monterrey por la Leagues Cup 2026.

Tras hacerse público lo sucedido al futbolista, en Inter Miami prepararon un tributo especial para el juego, donde todos homenajearán al padre de Lionel Messi. Además de lo que tiene planeado el club, la barra propia del club le hará su reconocimiento al minuto 10 de partido, y los fanáticos de Rayados presentes acompañarán.

En lo futbolístico, no tener a Leo Messi para este enfrentamiento representa una baja muy sensible, por la actualidad que traía en el semestre. Venía de aportar 2 goles y 1 asistencia en su estreno en la Leagues Cup 2026, en la victoria ante San Luis. Ahora, ante Monterrey, su reemplazo deberá intentar suplir como puede su ausencia.