Vancouver Whitecaps vs Atlante: Dónde ver EN VIVO

Este martes da inicio la Leagues Cup, y el Atlante, en representación de la Liga MX hará su debut en esta competencia. Por su parte, tendrá que enfrentarse al Vancouver Whitecaps, conjunto de la Major League Soccer. Ambos equipos situados en el Grupo A de la competencia junto con otros 34 clubes que forman parte del mismo.

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¿Cuándo y dónde ver el Whitecaps vs Atlante?

El enfrentamiento entre estos dos conjuntos se llevará a cabo el día de hoy 4 de agosto del 2026 a las 20:30 horas del centro de México en el BC Place de Vancouver, Canadá. Este será el sitio y el momento en el que Miguel Herrera tendrá su participación al frente del equipo azulgrana en su primera competencia internacional.

Dónde ver el debut del Atlante en la Leagues Cup

En esta ocasión hay que recordar que la Leagues Cup es un torneo exclusivo, por lo que quienes mantienen los derechos de la MLS serán también quienes transmitan este enfrentamiento. Es decir que la única manera de poder ver este duelo será a través de Apple TV, mediante su plataforma de streaming con pago adicional.

Para este enfrentamiento, Atlante llega con una victoria sumamente importante, después de haber vencido a Cruz Azul en la Jornada 3 del Apertura 2026 luego de conseguir un resultado de 3-2. El cuadro azulgrana llega en la posición 10 de la tabla en la Liga MX con cuatro puntos después de un empate, un triunfo y una derrota.

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Por su parte, el Whitecaps viene de un empate 1-1 ante Los Ángeles FC jugando como locales, sin embargo, son uno de los equipos más importantes del torneo, ya que lideran la Conferencia Oeste con 34 puntos en tan sólo 17 fechas disputadas, por lo que vienen muy bien en su camino dentro de la MLS y quieren continuar el día de hoy.

En síntesis