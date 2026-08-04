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¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones de Charlotte FC vs. Pumas por la Leagues Cup 2026

El conjunto Felino hace su estreno en el certamen este martes en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte.

Charlotte y Pumas se enfrentan por la Jornada 1 de la Leagues Cup
© Getty ImagesCharlotte y Pumas se enfrentan por la Jornada 1 de la Leagues Cup

Pumas debuta este martes en la Leagues Cup 2026. El equipo Universitario visita a Charlotte FC en el Bank of America Stadium de Carolina del Norte por la primera jornada de la fase de grupos y los aficionados se preguntan si Adalberto Carrasquilla será titular.

El mediocampista de 27 años sufrió un desgarro grado uno del aductor izquierdo el 24 de mayo en el partido entre Pumas y Cruz Azul. Esta lesión le hizo perderse el Mundial 2026 con Panamá, pero regresó el 1 de agosto en la victoria sobre Juárez, encuentro en el que disputó 25 minutos y dio una asistencia.

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Adalberto Carrasquilla se retiró llorando del campo tras lesionarse en mayo (Getty Images)

Adalberto Carrasquilla se retiró llorando del campo tras lesionarse en mayo (Getty Images)

No obstante, aunque ya está disponible para jugar, todo apunta a que Coco Carrasquilla será suplente nuevamente en la alineación de Esteban Solari para enfrentar a Charlotte. La idea sería que Coco empiece a ganar rodaje de a poco antes de volver al equipo titular.

Probable alineación de Charlotte

  • Kristijan Kahlina
  • Byrne
  • Agyemang
  • Kessler
  • Toffolo
  • De la Torre
  • Diani
  • Westwood
  • Biel
  • Abada
  • Toklomati
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Probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Nathan Silva
  • Duarte
  • Angulo
  • Córdova
  • Vite
  • López
  • Arteaga
  • Antuna
  • Morales
  • Juninho
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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