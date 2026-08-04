Tigres debuta en la Leagues Cup 2026 frente a Real Salt Lake City. La información de cómo ver el partido en México.

Tigres se enfrenta este martes 4 de agosto con Real Salt Lake City por la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro comienza a partir de las 20:10hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el America First Field de Utah.

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El club auriazul no se encuentra en su mejor momento tras la salida repentina de Guido Pizarro, pero Tigres deberá enfocarse en el inicio de la Leagues Cup. Además de jugar contra Real Salt Lake, el equipo de la Liga MX se cruzará con Minnesota United y Vancouver Whitecaps.

¿Por dónde ver el partido?

El partido de Tigres contra Real Salt Lake City no podrá verse en México por televisión abierta. La única opción disponible para que los aficionados puedan seguir el encuentro es por exclusiva a través de la plataforma de Apple TV con el MLS Season Pass.

La actualidad de ambos equipos

Tigres viene de perder por 3-2 con Querétaro el pasado fin de semana y los Felinos todavía no pudieron ganar en el Apertura 2026. La directiva auriazul aún no ha confirmado el reemplazante de Guido Pizarro, por lo que Hernán Elizondo por ahora sigue como el entrenador interino.

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Por su parte, Real Salt Lake viene de empatar 1-1 con Saint Louis City en la MLS. El rival de Tigres todavía no pudo ganar en este reinicio tras el Mundial 2026, pero el equipo norteamericano está 5° en la Conferencia Oeste con 27 puntos en 17 jornadas disputadas.

En síntesis