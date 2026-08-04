Dónde y en qué estadio juegan Charlotte FC vs. Pumas UNAM por la Leagues Cup 2026

Pumas UNAM visita a Charlotte FC en su debut por la Leagues Cup 2026. El equipo de Esteban Solari quiere conseguir tres puntos importantes.

La Leagues Cup 2026 ya está en marcha y los equipos de la Liga MX vuelven a enfrentarse con los clubes de la MLS en un torneo que promete grandes partidos desde la primera jornada.

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Varios equipos mexicanos tendrán actividad a lo largo de la semana, pero este martes será el turno de Pumas UNAM. El conjunto universitario iniciará su participación en el certamen con una exigente visita a Charlotte FC, que intentará aprovechar la localía para comenzar con una victoria.

El encuentro entre Charlotte FC y Pumas UNAM se disputará en el Bank of America Stadium, escenario ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Allí, el equipo estadounidense hace de local y buscará hacerse fuerte frente a su afición en el estreno de ambos en la competencia.

Bank of America Stadium: capacidad y datos del estadio de Charlotte FC

El Bank of America Stadium está ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, y fue inaugurado en 1996. Originalmente fue construido para albergar los partidos de los Carolina Panthers, franquicia que compite en la NFL, aunque con el paso de los años también se convirtió en la casa del Charlotte FC desde su ingreso a la MLS.

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Además de recibir encuentros de futbol y futbol americano durante todo el año, el recinto también ha sido sede de importantes eventos deportivos, entre ellos la final de la Atlantic Coast Conference del fútbol americano universitario.

El estadio cuenta con una capacidad para 74.479 espectadores, lo que lo convierte en uno de los escenarios deportivos más grandes de Estados Unidos y en un recinto ideal para recibir partidos internacionales como los de la Leagues Cup.

En sintesis

Pumas UNAM debuta ante Charlotte FC este martes en la Leagues Cup 2026.

debuta ante Charlotte FC este martes en la Leagues Cup 2026. Bank of America Stadium alberga el encuentro en Charlotte, Carolina del Norte.

alberga el encuentro en Charlotte, Carolina del Norte. Bank of America Stadium cuenta con capacidad para 74.479 espectadores.