¿Por qué Yan Diomandé todavía no fue presentado en Real Madrid?

Fabrizio Romando confirmó al extremo de Costa de Marfil como refuerzo del Merengue el 26 de julio.

Real Madrid está llevando a cabo uno de sus mercados más movedizos de los últimos años. Tras una temporada sin títulos, la Casa Blanca pateó el tablero e incorporó no solo a José Mourinho, sino también a una importante cantidad de jugadores de renombre.

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Como ya es habitual, el periodista Fabrizio Romano suele anticipar los grandes fichajes días antes de que sean oficializados por los clubes. No obstante, ya pasaron nueve días desde que el italiano confirmó la transferencia de Yan Diomandé al Madrid por más de 100 millones de euros (26 de julio).

🚨💣 BREAKING: YAN DIOMANDE TO REAL MADRID, HERE WE GO! ⚪️✨



Agreement closed tonight with RB Leipzig for fee over €100m for the Ivorian winger.



Diomande will fly to Madrid this week for medical tests and contract signing until June 2031.



DONE. 🇨🇮 pic.twitter.com/WNtgJysivC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

Estamos hablando de un fichaje que se puede meter en el Top 3 de las compras más caras en la historia del Real Madrid, superando los 101 millones que pagó Florentino Pérez por Gareth Bale en la temporada 2013/14.

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La razón por la que Diomandé no fue presentado en Real Madrid

Existe más de un motivo. Por un lado, el propio RB Leipzig (dueño del paso de Yan Diomandé) salió a aclarar luego del anuncio de Fabrizio Romano que no llegaron a un acuerdo con Real Madrid por la transferencia del extremo marfileño.

Por el otro, hay una demanda judicial en la FIFA de por medio por un conflicto de representación y el pago de comisiones. Puntualmente, la antigua agencia del jugador (Maxidel Management) denunció un supuesto incumplimiento de contrato y Real Madrid pactó la operación con la agencia actual del futbolista, Roc Nation, sin conocer este inconveniente.

El antiguo representante reclama derechos sobre las comisiones del traspaso desde el RB Leipzig, lo que frena la oficialización (al margen del acuerdo entre clubes que estaría cerca de concretarse).

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En síntesis