¿Vuelve a México? Tigres se fija en Fernando Ortiz como reemplazo de Guido Pizarro

El director técnico argentino con pasado en América y Rayados se encuentra actualmente dirigiendo en Colo-Colo de Chile.

Tigres sigue sin contratar al sustituto de Guido Pizarro y el nombre de Fernando Ortiz empieza a tomar fuerza. Tal como informó el periodista Rodrigo López de DSports Chile, el conjunto Felino ya consultó formalmente por el director técnico argentino y podría haber avances en los próximos días.

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Fernando Ortiz dirigió a tres equipos de la Liga MX (Getty Images)

El Tano se encuentra dirigiendo en Colo-Colo, club chileno con el que atraviesa un gran presente: marcha puntero en la Liga de Primera con 12 puntos de ventaja sobre su perseguidor más cercano (la U de Chile) luego de 17 jornadas disputadas.

Según el citado periodista, la intención del Ortiz sería pelear el título en Chile antes de evaluar una posible salida, por lo que la operación para que sea el nuevo entrenador de Tigres UANL no parece sencilla.

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Experiencia de sobra en la Liga MX

Fernando Ortiz dirigó a tres equipos mexicanos: América (Sub-20 y primer equipo), Rayados de Monterrey y Santos Laguna. Si bien no pudo ganar títulos con ninguno de estos clubes, conoce la Liga MX a la perfección y podría tener una cuarta experiencia dirigiendo en el país si finalmente llega a Tigres.

Ahora bien, un dato no menor es que el Tano estaría fichando por el clásico rival de Rayados. De concretarse, causaría un enojo en los aficionados del equipo albiazul de Monterrey.

En síntesis

Fernando Ortiz fue consultado formalmente por Tigres como posible sustituto de Guido Pizarro.

fue consultado formalmente por Tigres como posible sustituto de Guido Pizarro. 12 puntos de ventaja tiene Colo-Colo, actual equipo que dirige el entrenador en Chile.

tiene Colo-Colo, actual equipo que dirige el entrenador en Chile. Tres equipos mexicanos dirigió Ortiz previamente: América, Rayados de Monterrey y Santos Laguna.