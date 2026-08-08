¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. LAFC por la Leagues Cup 2026

Este sábado 8 de agosto se disputan cinco partidos de la Leagues Cup 2026. Uno de ellos tiene como protagonistas a Toluca y LAFC, equipos que se ven las caras tras lo sucedido en la semifinal de la Concachampions 2026. El encuentro comienza a las 21:10hs (CDMX) y se juega en California.

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Por el lado del equipo de Antonio Mohamed, Toluca viene de ganarle por 3-0 a Seattle Sounders en el debut del torneo. Al ciclo del Turco solo le falta coronarse en la Leagues Cup y eso es lo que buscan los Diablos; con un triunfo se aseguran avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, LAFC empató 1-1 con Chivas en la primera jornada y luego sumó el punto extra en la tanda de penales. El equipo de la MLS buscará la “revancha” de lo que fue la eliminación con Toluca en la semifinal de la Concachampions 2026, aunque está claro que no tiene la misma importancia.

La probable alineación de Toluca

Luis García

Santiago Simón

Luan García

Federico Pereira

Jesús Gallardo

Franco Romero

Érick Gutiérrez

Alexis Vega

Jesús Angulo

Edgar López

Jorge Díaz

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La probable alineación de LAFC