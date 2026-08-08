Qué pasa si Rayados pierde, empata o gana con Inter Miami por la Leagues Cup 2026

Repasa los posibles escenarios del elenco de Monterrey frente a las Garzas en la competencia continental.

Rayados de Monterrey se enfrenta a Inter Miami por la segunda jornada de la Leagues Cup. Tras caer derrotado en el debut ante Orlando City por 2-1, la obligación de derrotar al otro equipo de la Florida es imperiosa. A continuación, repasa los posibles escenarios que pueden vivir los dirigidos por Matías Almeyda

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Qué pasa si Rayados le gana a Inter Miami

Si Rayados logra la victoria, el camino sigue. Con ese triunfo, se mete directamente en la lucha de los cuatro mejores que siguen en carrera. Aunque todavía quedan algunos partidos por disputarse, Monterrey necesita los tres puntos para no complicarse.

Qué pasa si Rayados empata con Inter Miami

Ahora, si al finalizar los 90 minutos el marcador sigue igualado, la historia no termina ahí. Se vienen los penales a pura suerte y nervios. Aunque este escenario es el que desea evitar el conjunto regiomontano que desea un encuentro corto.

Qué pasa si Rayados pierde con Inter Miami

Por último, si el resultado favorece a Inter Miami, para Rayados casi que se acaba el sueño internacional. Perder significa quedar a un paso de marcharse a casa sin vueltas. Es el escenario que ningún equipo quiere, pero así funciona este formato de pocas oportunidades donde cualquier error te deja afuera.

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En síntesis