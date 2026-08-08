Qué pasa si Toluca gana, empata o pierde vs LAFC

Esta sería la situación de Toluca en cado de que LAFC los venza, empaten o incluso pierdan ante los Diablos Rojos.

Toluca disputará el día de hoy su partido ante LAFC en la Leagues Cup. Este es el segundo duelo en esta competencia. El cuadro de Antonio Mohamed ya disputó su primer partido donde logró vencer 3-0 a Seattle Sounders. De esta manera, el cuadro de los Diablos Rojos quiere sumar una victoria más y clasificar a la siguiente ronda.

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Esta noche, el conjunto escarlata aún tiene la oportunidad de conseguir su clasificación a la siguiente ronda, por lo que tiene que quedarse entre los cuatro primeros equipos de la tabla entre los equipos de la Liga MXpara poder conseguir su clasificación. Es por ello que el resultado de esta noche es muy importante.

¿Qué pasa si Toluca gana?

Este es uno de los resultados que más le conviene al cuadro del “Turco” Mohamed, ya que podría conseguir un total de seis unidades y ponerse en el puesto número dos e incluso en el segundo, dependiendo de la diferencia de goles. Si vence por más de uno de diferencia a LAFC podría quedarse como líder, por encima de FC Juárez.

¿Qué pasa si empata Toluca?

En caso de que empate el duelo de hoy, los del Estado de México sólo sumarían un punto o dos en caso de vencer a LAFC en los penales. De esta forma podría llegar a 4 o 5 puntos, lo cual lo pondría en la posición número 2 por encima de León y Tigres, aunque dependería de lo que hagan el América, Cruz Azul y Atlante y podría quedar fuera de la zona de clasificación si los tres ganan.

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¿Qué pasa si Toluca pierde?

Si los escarlatas pierden hoy, no sumarian puntos y se quedarían con sus tres unidades. Aunque va a faltar un duelo, en esta segunda fecha tendría que evitar que Tigres, América, Cruz Azul, Atlantes o Chivas ganaran su último partido, ya que si tres de éstos pudieran sumar lo dejarían fuera de la clasificación, por esto es el resultado que menos les conviene.

En síntesis