Por qué no juega Paulinho el Toluca vs LAFC

Esta es la razón por la que este sábado Paulinho se perderá el partido de Toluca vs LAFC.

Paulinho ha sido una parte importante para Toluca y su ausencia ha pesado un tanto dentro del cuadro de Antonio Mohamed. En esta ocasión para el partido tampoco podrá contar con el portugués, pese a ser un duelo interesante y con mucha importancia para el cuadro mexicano midiéndose ante Los Ángeles FC en la Leagues Cup.

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Paulinho se perderá el Toluca vs LAFC

Desde la Liguilla del Clausura 2026 que se perdió el delantero de los Diablos Rojos, no ha podido estar disponible al 100%, puesto que el futbolista se ha mantenido en rehabilitación para poder volver. Es por ello que el cuadro escarlata no cuenta con el jugador y tampoco lo hará en el partido de esta noche, cuando se esperaba que sólo se perdiera el debut.

De acuerdo con información de Mario Cancino en Marca, el futbolista aún está en un proceso para que pueda regresar al terreno de juego y sería incluso hasta el regreso a la Liga MX, tras el parón de la Leagues Cup, cuando Paulinho podría regresar con la plantilla, ya que aunque no es grave, sí quiere que esté totalmente recuperado.

El problema de las ausencias que está teniendo el futbolista de Toluca, es que ahora ya tiene competencia, que es precisamente Federico Viñas y que logró conseguir un gol en su primer partido con el cuadro escarlata en la Leagues Cup, por lo que aunque podrían aguantar a su regreso, podría comenzar a perder la titularidad.

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Tomando en cuenta esto que menciona la fuente, regresaría la siguiente semana cuando el Toluca se mida ante Atlante en la Jornada 4 del Apertura 2026 en la Liga MX, después del partido que tendrán los Diablos Rojos ante Dallas. Así la primer fase de esta competencia internacional se la perderá, pero regresará en poco tiempo.

En síntesis