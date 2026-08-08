El delantero mexico-argentino no aparece en la planilla para el choque ante su ex equipo y sorprendió.

Ángel Guillermo Hoyos y Matías Almeyda confirmaron las formaciones que utilizarán de arranque para la segunda presentación de Inter Miami y Rayados de Monterrey. Dos de los máximos candidatos al título se enfrentan en un duelo muy atractivo que cautivará la atención de todos los fans de la Leagues Cup 2026 esta tarde.

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Entre lo más llamativo de los once con los que salen los equipos, sale a la luz que no habrá ‘morbo’ durante el juego: Germán Berterame no jugará hoy ante su ex equipo. El delantero de gran pasado por Rayados no aparece entre los titulares de Inter Miami ni tampoco ocupando un lugar entre los relevos en el banco de suplentes.

Ante la sorpresa de la afición por su ausencia este sábado, la realidad es que el artillero mexico-argentino se está recuperando de lesiones en el hombro izquierdo y nariz. Esos inconvenientes físicos los sufrió hace dos semanas en un juego entre Inter Miami y Montreal, luego de un choque con un rival que lo retiró en ambulancia.

El momento en que se lesionó Berterame [Foto: Getty]

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Producto de aquella conmoción cerebral momentánea que resultó en más problemas tras los estudios, este será el tercer partido consecutivo que se pierda Germán Berterame. No estuvo ante Columbus Crew por la MLS, no estuvo ante San Luis por esta Leagues Cup 2026 y tampoco tendrá minutos hoy ante Rayados de Monterrey.

Para colmo, todos son obstáculos para el Inter Miami, ya que además de la baja de Germán Berterame tampoco está disponible Luis Suárez, el otro ‘9’ del plantel. Las ‘Garzas’ saldrán con varios juveniles del club en el ataque para enfrentar a Rayados, en un partido donde ya se sabía no tendrán su capitán Leo Messi.

Bajo este escenario, Inter Miami saldrá con una alineación “emparchada” por las ausencias para cruzar a Rayados de Monterrey en la jornada 2 de la Leagues Cup 2026: Ríos Novo; Mura, Fray, Silva, Allen; Casemiro, De Paul; Segovia, Bright, Pinter; Delinois. Con RDP como capitán y Casemiro como máxima figura, buscarán ganar en casa.