¿Qué partidos se juegan HOY martes 4 de agosto por la Leagues Cup 2026?

La Leagues Cup 2026 sigue este martes 4 de agosto con una nueva jornada de partidos entre clubes de la Liga MX y la MLS. Estos son los encuentros programados y sus horarios.

Este martes 4 de agosto comienza una nueva edición de la Leagues Cup 2026, el torneo internacional que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS. Durante las próximas semanas, ambas competencias harán una pausa para darle lugar a este certamen que volverá a enfrentar a los mejores equipos de México y Estados Unidos en busca del título.

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La Leagues Cup se ha convertido en uno de los torneos más importantes de la región, ya que enfrenta a dos de las ligas más fuertes de la Concacaf. Además del prestigio deportivo, los equipos buscarán avanzar de ronda y quedarse con un campeonato que cada año gana más relevancia entre los aficionados.

En esta edición participarán 36 clubes: los 18 equipos de la Liga MX y 18 representantes de la MLS. Durante la primera etapa, que se disputará del 4 al 13 de agosto, cada equipo jugará tres partidos frente a rivales de la otra liga. En caso de empate al finalizar los 90 minutos, el ganador se definirá mediante una tanda de penales. Una vez finalizada esa fase, los cuatro mejores equipos de cada liga avanzarán a los cuartos de final para disputar la etapa de eliminación directa, que continuará con semifinales y la gran final a partido único.

A continuación, te dejamos el calendario completo de los partidos programados para este martes 4 de agosto. Con el correr de los días se disputarán nuevas jornadas que definirán a los equipos clasificados a la fase eliminatoria de la Leagues Cup 2026.

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Partidos de HOY martes 4 de agosto por la Leagues Cup 2026 (horario de México)

17:45 | FC Cincinnati vs. Pachuca

| FC Cincinnati vs. Pachuca 17:45 | Columbus Crew vs. Atlas

| Columbus Crew vs. Atlas 18:00 | Charlotte FC vs. Pumas UNAM

| Charlotte FC vs. Pumas UNAM 18:30 | Minnesota United vs. FC Juárez

| Minnesota United vs. FC Juárez 20:00 | Tigres UANL vs. Real Salt Lake

| Tigres UANL vs. Real Salt Lake 20:30 | Vancouver Whitecaps vs. Atlante

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