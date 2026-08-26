Dónde ver EN VIVO América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming

América enfrenta a Columbus Crew este miércoles 26 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El partido comenzará a las 20:45 horas CDMX y podrá verse en México por TUDN e Imagen TV, además del streaming de Apple TV.

El Club América encara una prueba de fuego este miércoles dentro de la Leagues Cup 2026. En el marco de los Cuartos de Final, el conjunto azulcrema mide fuerzas contra el Columbus Crew en un choque que promete alta intensidad. Las acciones darán inicio en punto de las 20:45 horas (tiempo del Centro de México) desde la cancha del Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

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La escuadra de Coapa saldrá al terreno de juego con la firme obligación de dar la cara por el balompié mexicano. Para el vestidor de las Águilas, este torneo internacional representa una meta prioritaria en el calendario para dar un golpe de autoridad en Norteamérica.

Opciones para seguir la transmisión del partido

Para seguir las acciones del encuentro sin costo dentro del territorio mexicano, existen diversas alternativas disponibles tanto en televisión tradicional como en entornos digitales:

Televisión Abierta: Canal 9 (TUDN) e Imagen Televisión.

Canal 9 (TUDN) e Imagen Televisión. Streaming y Plataformas Digitales: Apple TV (a través de la suscripción al MLS Season Pass).

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Panoramas de las escuadras en la previa

El cuadro americanista se presenta en un momento futbolístico óptimo tras hilar buenas actuaciones en la Liga MX y superar con jerarquía sus llaves previas en el certamen binacional. Con la plantilla en plenitud física y un ataque enchufado, los azulcremas buscarán tomar el control de las acciones desde el silbatazo inicial.

Por otro lado, el Columbus Crew llega motivado a esta eliminatoria luego de dejar en el camino a competidores aztecas como Atlas, Pachuca y Pumas. A pesar de un paso irregular en la MLS, el conjunto estadounidense ha volcado sus esfuerzos en la Leagues Cup y pretende arruinarle la noche al gigante de la Liga MX.

En sintesis

Club América y Columbus Crew juegan este miércoles por los cuartos de la Leagues Cup.

juegan este miércoles por los cuartos de la Leagues Cup. Dignity Health Sports Park albergará el partido a las 20:45 horas del centro de México.

albergará el partido a las 20:45 horas del centro de México. Canal 9 e Imagen Televisión transmiten el juego en vivo por televisión abierta en México.