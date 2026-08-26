¿Qué canal pasa por televisión abierta Toluca vs. Austin FC por la Leagues Cup 2026?

El equipo de Antonio Mohamed se enfrenta a los de la MLS en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo internacional.

Toluca afronta una prueba decisiva este miércoles en el marco de la Leagues Cup 2026. El cuadro escarlata se enfrenta a Austin FC en los Cuartos de Final, en una eliminatoria a partido único donde los mexiquenses buscan meterse entre los cuatro mejores del torneo binacional. Las acciones están pactadas para comenzar a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México).

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La plantilla de los Diablos Rojos llega con el compromiso de mantener la jerarquía de la Liga MX y seguir avanzando en la búsqueda de un título internacional que se ha convertido en prioridad para la institución.

Opciones para seguir la transmisión del partido

Para comodidad de los aficionados en México, el choque entre mexiquenses y texanos contará con señal gratuita en televisión abierta, además de la opción digital habitual:

Televisión Abierta: Imagen Televisión (Canal 3.1).

Imagen Televisión (Canal 3.1). Streaming y Plataformas Digitales: Apple TV (con el MLS Season Pass).

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Panoramas de las escuadras en la previa

El conjunto escarlata se presenta en gran forma futbolística, presumiendo contundencia en el ataque y un orden defensivo que le ha permitido superar con autoridad las fases eliminatorias previas del certamen. Toluca saldrá a proponer el ritmo de juego desde los minutos iniciales para asegurar el boleto a la antesala de la final.

Por su parte, Austin FC llega con la motivación de dar la sorpresa frente a uno de los candidatos de la Liga MX. La escuadra de la MLS apostará a la velocidad por las bandas y al orden táctico para frenar el ímpetu mexiquense y aspirar a dar el golpe en la ronda eliminatoria.

En sintesis

Imagen Televisión transmitirá el encuentro Toluca vs Austin FC en vivo por televisión abierta.

transmitirá el encuentro Toluca vs Austin FC en vivo por televisión abierta. Toluca y Austin FC disputan este miércoles 26 de agosto los cuartos de final.

disputan este miércoles 26 de agosto los cuartos de final. Red Bull Arena de Nueva Jersey albergará el partido a las 18:30 horas.