El cuadro regio sacó pasaje a la próxima fase y sueña. En esta nota, descubre cómo sigue su camino.

¡Primer clasificado confirmado! El Club de Futbol Monterrey ganó el primer duelo mexicano-estadounidense y, tras un juego para el infarto, sacó pasaje a semifinales de la Leagues Cup 2026. ‘La Pandilla’ sacó adelante un desafío de altísima dificultad en Bridgeview, dejó bien alto al país y ahora se ilusiona con el título continental.

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En el primer turno de los cuartos de final, los ‘Rayados’ vencieron por 2-1 a Chicago Fire en el SeatGeek Stadium de Illinois, donde por cantidad de fans se sintió ‘visitante’. En un encuentro donde fue de menor a mayor, el conjunto del argentino Matías Almeyda creció en con el correr del juego y se terminó llevando una merecida victoria.

En primer lugar, Víctor Guzmán había abierto el marcador para Monterrey en el tiempo adicionado de la etapa inicial. Philip Zinckernagel puso el marcador igualado antes del cuarto de hora del complemento y tensó las cosas. Sin embargo, sobre el cierre del segundo tiempo, Orbelín Pineda anotó el gol de la clasificación de Rayados.

La alineación ganadora de La Pandilla [Foto: MTY]

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Tras el triunfo ante Chicago Fire, el Monterrey continúa en carrera por el trofeo y su siguiente prueba no será menos compleja que la última. Su próximo rival saldrá de América o Columbus Crew, por lo que un cruce entre mexicanos es una posibilidad. El oponente de Rayados se definirá este miércoles, cuando se midan esos dos equipos.

La semifinal que el cuadro regio disputará ante América o Columbus Crew se disputará el martes 1 de septiembre en horario a confirmar, según el reglamento de la Leagues Cup 2026. La sede será elegida por la organización del torneo una vez concluida la etapa de cuartos de final, pero el escenario sería un estadio neutral en Estados Unidos.

Por su parte, del otro lado del cuadro aparecen León-Real Salt Lake y Austin-Toluca, cruces desde los cuales se definirá la segunda semifinal de esta Leagues Cup 2026. Varios mexicanos aún en la lucha por lograr la consagración al cabo de esta edición de la competencia. En principio, Rayados ya quitó a otro estadounidense del camino.

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Hasta el momento, Monterrey no posee títulos de Leagues Cup entre las cinco temporadas anteriores del certamen internacional. Solo León y Cruz Azul son los conjuntos mexicanos que ostentan este galardón en sus vitrinas en la corta existencia del torneo. Con el ‘Pelado’ a la cabeza, Rayados no se baja del sueño de gritar campeón este año.