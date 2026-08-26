Alineaciones del América vs Columbus Crew

Estos son los 22 jugadores que saltan como titulares el día de hoy para disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

El partido de esta noche es decisivo, sólo uno entre América y Columbus Crew conseguirán su pase a las Semifinales de la Leagues Cup en la edición 2026. Hasta el momento, los dos equipos mexicanos (Rayados y León) ya están en la siguiente ronda y esperan que en esta ocasión se defina uno más a esta lista para poder enfrentarse.

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El favorito para clasificar es el equipo azulcrema, debido a la buena racha que ha tenido en este torneo y hasta en la propia liga, pero a los de la MLS no se les da por perdidos, ya que son uno de los conjuntos con más posibilidades de vencer a los clubes mexicanos, debido a su experiencia en este torneo, pero todo dependerá de este duelo.

Por un lado, Guillermo Almada no podría recuperar a Alejandro Zendejas para este partido, por lo que tendrá que seguir ajustando sus piezas como hasta ahora y le han funcionado, mientras que por otro, Laurent Courtois saldrá con su mejor plantilla, aunque sabe que se mide a uno de los equipos que parece que juega en casa.

Posible alineación del Club América

Rodolfo Cota

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Cristian Borja

Edwin Cerrillo

Alan Cervantes

Isaías Violante

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Henry Martín

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Posible alineación del Columbus Crew

Nicholas Hagen

Steven Moreira

Rudy Camacho

Sean Zawadzki

Malte Amundsen

Mohamed Farsi

Dylan Chambost

André Gomes

Tarun Karumanchi

Brais Méndez

Dániel Gazdag

En síntesis