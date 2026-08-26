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¿Juega Alejandro Zendejas? Las alineaciones de América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026

Estos son los 22 jugadores que saltan como titulares el día de hoy para disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Alineaciones del América vs Columbus Crew
© GettyAlineaciones del América vs Columbus Crew

El partido de esta noche es decisivo, sólo uno entre América y Columbus Crew conseguirán su pase a las Semifinales de la Leagues Cup en la edición 2026. Hasta el momento, los dos equipos mexicanos (Rayados y León) ya están en la siguiente ronda y esperan que en esta ocasión se defina uno más a esta lista para poder enfrentarse.

El favorito para clasificar es el equipo azulcrema, debido a la buena racha que ha tenido en este torneo y hasta en la propia liga, pero a los de la MLS no se les da por perdidos, ya que son uno de los conjuntos con más posibilidades de vencer a los clubes mexicanos, debido a su experiencia en este torneo, pero todo dependerá de este duelo.

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Por un lado, Guillermo Almada no podría recuperar a Alejandro Zendejas para este partido, por lo que tendrá que seguir ajustando sus piezas como hasta ahora y le han funcionado, mientras que por otro, Laurent Courtois saldrá con su mejor plantilla, aunque sabe que se mide a uno de los equipos que parece que juega en casa.

Posible alineación del Club América

  • Rodolfo Cota
  • Kevin Álvarez
  • Israel Reyes
  • Sebastián Cáceres
  • Cristian Borja
  • Edwin Cerrillo
  • Alan Cervantes
  • Isaías Violante
  • Erick Sánchez
  • Brian Rodríguez
  • Henry Martín

Posible alineación del Columbus Crew

  • Nicholas Hagen
  • Steven Moreira
  • Rudy Camacho
  • Sean Zawadzki
  • Malte Amundsen
  • Mohamed Farsi
  • Dylan Chambost
  • André Gomes
  • Tarun Karumanchi
  • Brais Méndez
  • Dániel Gazdag
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¿Qué canales pasan por televisión abierta América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?

En síntesis

  • Club América y Columbus Crew disputan el pase a Semifinales de Leagues Cup.
  • Rayados y León ya aseguraron su clasificación a las Semifinales del torneo.
  • Alejandro Zendejas no estará disponible para disputar este partido decisivo.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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