Alineaciones del América vs Columbus Crew

El partido de esta noche es decisivo, sólo uno entre América y Columbus Crew conseguirán su pase a las Semifinales de la Leagues Cup en la edición 2026. Hasta el momento, los dos equipos mexicanos (Rayados y León) ya están en la siguiente ronda y esperan que en esta ocasión se defina uno más a esta lista para poder enfrentarse.
El favorito para clasificar es el equipo azulcrema, debido a la buena racha que ha tenido en este torneo y hasta en la propia liga, pero a los de la MLS no se les da por perdidos, ya que son uno de los conjuntos con más posibilidades de vencer a los clubes mexicanos, debido a su experiencia en este torneo, pero todo dependerá de este duelo.
Por un lado, Guillermo Almada no podría recuperar a Alejandro Zendejas para este partido, por lo que tendrá que seguir ajustando sus piezas como hasta ahora y le han funcionado, mientras que por otro, Laurent Courtois saldrá con su mejor plantilla, aunque sabe que se mide a uno de los equipos que parece que juega en casa.
Posible alineación del Club América
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Edwin Cerrillo
- Alan Cervantes
- Isaías Violante
- Erick Sánchez
- Brian Rodríguez
- Henry Martín
Posible alineación del Columbus Crew
- Nicholas Hagen
- Steven Moreira
- Rudy Camacho
- Sean Zawadzki
- Malte Amundsen
- Mohamed Farsi
- Dylan Chambost
- André Gomes
- Tarun Karumanchi
- Brais Méndez
- Dániel Gazdag
¿Qué canales pasan por televisión abierta América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?
En síntesis
- Club América y Columbus Crew disputan el pase a Semifinales de Leagues Cup.
- Rayados y León ya aseguraron su clasificación a las Semifinales del torneo.
- Alejandro Zendejas no estará disponible para disputar este partido decisivo.