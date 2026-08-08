Sigue aquí y al instante todas las acciones que ocurran en el juego entre estadounidenses y mexicanos.

En la continuidad de la Leagues Cup 2026 en su segunda jornada de la ‘fase de liga’, la próxima parada del día será el cruce entre Inter Miami y Rayados de Monterrey. El compromiso entre ‘Las Garzas’ y ‘La Pandilla’ se presenta como de lo mejor para sintonizar en la agenda de este sábado en esta competencia internacional.

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En su presentación oficial en el torneo, Inter Miami viene de vencer por 4-2 a Atlético San Luis en condición de local, con los goles de Messi (x2), Segovia y Micael. Así, el conjunto de Ángel Guillermo Hoyos se coloca en la 6° posición de la zona de equipos estadounidenses, con tres puntos de tres posibles.

Por su parte, en su estreno en el certamen, Rayados de Monterrey viene de caer por 2-1 ante Orlando City como visitante, con la anotación de descuento de Cuypers. De este modo, los dirigidos por Matías Almeyda se ubican en el 9° lugar de la zona de equipos mexicanos, con 0 unidades hasta ahora.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Inter Miami vs. Rayados por la Leagues Cup 2026:

A partir del pitazo inicial, aquí debajo podrás ver todas las jugadas que acontezcan en el encuentro:

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¿A qué hora comienza Inter Miami vs. Rayados por la Leagues Cup 2026?

El partido Inter Miami vs. Rayados de Monterrey se disputará HOY sábado 8 de agosto, en el NU Stadium de Florida, por la jornada 2 de la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 18.00 horas del Centro de México, en el segundo turno de juegos de la agenda del día.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Rayados por la Leagues Cup 2026?

El partido Inter Miami vs. Rayados de Monterrey se podrá sintonizar en vivo y en directo, de manera exclusiva, a través de la plataforma online de paga Apple TV. Este portal es la única pantalla por medio de la cual se podrá ver en México y Estados Unidos el juego de hoy, ya que no irá por ningún canal de televisión.

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