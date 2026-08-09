¿Qué resultado necesita América para clasificar a cuartos de final de la Leagues Cup 2026?

América se juega una parada clave ante Portland Timbers: conoce qué necesita el conjunto azulcrema para asegurar su boleto a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

América se juega este domingo una parte importante de su futuro en la Leagues Cup 2026 cuando visite a Portland Timbers. El encuentro comenzará a las 20:15 horas en Portland y el conjunto azulcrema buscará dar un paso prácticamente definitivo hacia los cuartos de final. El nuevo formato del torneo establece que los cuatro mejores equipos de cada liga avanzan a la fase eliminatoria.

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Si América gana en los 90 minutos, clasificará a los cuartos de final. El triunfo le permitirá sumar tres puntos y quedar en una posición muy favorable en la tabla, por lo que no necesitará depender de otros resultados para continuar con vida en la competencia.

En caso de empatar y posteriormente ganar la tanda de penales, América sumará dos puntos y quedará prácticamente clasificado, aunque deberá esperar a que se complete la jornada para conocer su posición definitiva.

Si, por el contrario, empata y pierde en los penales, obtendrá un punto y todavía tendrá posibilidades de avanzar, pero dependerá de como le vaya en su última participación que será durante la semana y que definirá el futuro del equipo azulcrema.

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¿Qué pasa si América pierde?

Finalmente, si América pierde en los 90 minutos, no quedará eliminado automáticamente. El conjunto azulcrema deberá esperar a la última jornada y hacer cuentas con los resultados de los otros encuentros para determinar si todavía puede meterse entre los cuatro mejores de la Liga MX. Actualmente, América llega a este compromiso después de vencer 3-1 a San Diego FC.

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