Dónde ver EN VIVO América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Las Águilas ganaron su primer partido ante San Diego FC y ahora van por su segundo triunfo para encaminar la clasificación.

El Club América entra en acción este domingo 9 de agosto en la decisiva fase de grupos de la Leagues Cup 2026. La escuadra azulcrema se medirá ante el Portland Timbers, duro rival de la Conferencia Oeste de la MLS, desde lass 20:15 (CDMX) en el Providence Park de Oregón.

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Las Águilas buscarán imponer sus condiciones futbolísticas como visitante, reviviendo la intensa rivalidad entre la Liga MX y la MLS. El último antecedente entre ambos equipos en este certamen continental fue en la edición 2025, donde firmaron un empate 1-1 en tiempo regular.

América choca con Portland Timbers por la Leagues Cup 2026 (@ClubAmerica)

Dónde ver América vs. Portland Timbers

La principal vía para que los aficionados puedan seguir en vivo el choque dominical entre América y Portland Timbers es a través de la TV abierta en territorio mexicano, más precisamente a través de TUDN e Imagen Televisión.

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Además, el partido será transmitido de manera oficial por Apple TV mediante la suscripción al MLS Season Pass. En los Estados Unidos, el partido también contará con transmisión televisiva a través de las cadenas Univision y FS1.

La actualidad de ambos equipos

El Club América saldrá a hacer valer su jerarquía en este duelo clave para sus aspiraciones dentro del Grupo A. Los de Coapa tienen el objetivo de sumar su segunda victoria en la competencia para encaminarse firmemente hacia la siguiente ronda eliminatoria.

Por su parte, el Portland Timbers intentará hacerse fuerte frente a su afición en el Providence Park. El equipo estadounidense viene de golear a Puebla por 5-2 y buscará aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad frente a uno de los máximos favoritos del torneo continental.