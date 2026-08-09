Dónde ver EN VIVO Philadelphia Unión vs. Necaxa por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Desde las 17:30 horas de la Ciudad de México, Necaxa visita a Philadelphia Union por la segunda jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Subaru Park, estadio donde el conjunto estadounidense hace de local.
El equipo mexicano llega obligado a conseguir un buen resultado después de perder en su primera presentación en el certamen internacional. Los Rayos cayeron 2-0 ante Chicago Fire, por lo que se complicaron en la pelea por avanzar a la próxima fase de la competencia.
Con un triunfo ante Philadelphia Union, Necaxa llegará a la última jornada con oportunidades de conseguir la clasificación a la siguiente ronda. En cambio, una derrota este domingo significará la eliminación del torneo, por lo que el conjunto mexicano deberá enfocarse nuevamente en su participación en la Liga MX.
El club estadounidense se encuentra en una situación similar. Philadelphia Union también perdió en su debut, en su caso por 1-0 ante Cruz Azul, y necesita sumar para mantener sus posibilidades de avanzar. Si vuelve a caer hoy, quedará eliminado de la Leagues Cup 2026.
Philadelphia Union vs. Necaxa: dónde ver en vivo
El partido entre Philadelphia Union y Necaxa será transmitido exclusivamente por Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de la Leagues Cup 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través del servicio de streaming.
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En sintesis
- Necaxa visita a Philadelphia Union a las 17:30 horas en Subaru Park.
- Necaxa cayó 2-0 ante Chicago Fire y enfrentará la eliminación si pierde hoy.
- Apple TV transmitirá el partido en vivo de forma exclusiva mediante streaming.