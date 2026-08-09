Dónde ver EN VIVO San Diego FC vs. Xolos por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Tanto la franquicia de la MLS como el equipo de la Liga MX cayeron en su primera presentación del certamen.

Xolos de Tijuana disputa este domingo su segundo compromiso en la Leagues Cup 2026. El rival del conjunto fronterizo será el San Diego FC, en lo que promete ser un emocionante primer derbi binacional oficial. El encuentro comienza a las 20:00hs (Ciudad de México) y se llevará a cabo en el Snapdragon Stadium.

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Tijuana tendrá un desplazamiento muy corto, por lo que se espera una importante presencia de aficionados en las gradas de California. Este partido resulta determinante para las aspiraciones de ambos clubes, ya que los dos necesitan sumar puntos con urgencia en esta fase de grupos para mantener vivas sus chances de avanzar a la siguiente ronda.

Gilberto Mora, figura de Xolos de Tijuana (Getty Images)

¿Por dónde ver el partido en México?

El duelo de San Diego FC frente a Xolos de Tijuana no contará con transmisión por televisión abierta. Por el contrario, el partido será transmitido de manera exclusiva vía streaming por Apple TV, mediante la suscripción al MLS Season Pass.

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La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Sebastián ‘Loco’ Abreu llega necesitado tras sufrir un duro revés en su debut, luego de caer por 2-0 frente a Austin FC. Xolos no pudo reaccionar ante el conjunto texano y buscará reponerse rápidamente con un triunfo para evitar quedar rezagado y continuar soñando con avanzar de fase.

Por su parte, la nueva franquicia de la MLS llega en una situación idéntica, debido a que tampoco pudo sumar puntos en su primer compromiso tras perder ante el Club América en la Jornada 1. San Diego FC intentará aprovechar su condición de local para sacudirse la derrota inicial y llevarse este naciente clásico de la frontera.