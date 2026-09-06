Si no había ya hecho méritos para ser considerado el club mexicano más exitoso de los últimos tiempos, Toluca confirmó su predominio al ganar la Leagues Cup 2026. Los ‘Diablos Rojos’ atraviesan una de las etapas más gloriosas de su historia, y han vuelto a ratificar su grandeza con otro título internacional para la colección.

Publicidad

Con esta nueva conquista, el equipo choricero llegó a 6 títulos conseguidos en el último año y medio, todos ellos bajo la conducción del emblemático Antonio ‘Turco’ Mohamed. Entre 2025 y 2026, Toluca ha logrado hacerse de dos Liga MX, un Campeón de Campeones, un Campeones Cup, una Concachampions y ahora una Leagues Cup.

¿Cuántos títulos totales tiene Toluca tras la Leagues Cup 2026?

Luego del triunfo en la final ante Rayados, los ‘Diablos Rojos’ llegaron a 24 trofeos en su historia. El elenco escarlata ostenta 12 títulos de Liga MX, 5 de Campeón de Campeones, 3 de CONCACAF, 2 de Copa MX, 1 de Campeones Cup y 1 de Leagues Cup. En total, son 19 conquistas locales y 5 conquistas internacionales.

Gracias al flamante trofeo logrado en Estados Unidos, Toluca se asentó como el cuarto club más ganador de México, alejándose del quinto que es León, con cuatro títulos menos. Además, el equipo choricero le recortó distancias a las Chivas y quedó sólo a dos de distancia del cuadro de Guadalajara, hoy tercero del ránking mexicano.

Publicidad

El plantel campeón de la Leagues Cup [Foto: Toluca FC]

Así está el ránking de títulos de México tras la Leagues Cup 2026:

Estos son los 16 campeones en orden que tiene la Primera División del futbol mexicano, entre trofeos domésticos e internacionales:

1) Club América – 42 títulos.

2) Cruz Azul – 28 títulos.

3) Chivas – 26 títulos.

4) Toluca – 24 títulos.

5) León – 20 títulos.

6) Tigres – 18 títulos.

7) Pachuca – 16 títulos.

8) Pumas – 14 títulos.

9) Rayados – 14 títulos.

10) Atlas – 12 títulos.

11) Necaxa – 12 títulos.

12) Puebla – 10 títulos.

13) Santos Laguna – 8 títulos.

14) Atlante – 8 títulos.

15) Querétaro – 2 títulos.

16) Xolos – 1 título.