El entrenador de los Diablos Rojos confirmó su futuro luego de obtener un nuevo título tras vencer a Rayados de Monterrey

Toluca sigue haciendo historia y parece no relajarse jamás. El equipo de Antonio Mohamed venció por 2-0 a Rayados de Monterrey este domingo en Houston y se transformó en el nuevo campeón de la Leagues Cup 2026.

Publicidad

Encuesta¿Toluca puede ganar la Liga MX? ¿Toluca puede ganar la Liga MX? YA VOTARON 0 PERSONAS

Desde la llegada del entrenador argentino, los Diablos Rojos se han convertido en uno de los mejores equipos del futbol mexicano en la actualidad, compitiendo en todos los torneos y consiguiendo una gran cantidad de títulos en muy poco tiempo.

Primero fueron bicampeones de la Liga MX, y también conquistaron el Campeones Cup y el Campeón de Campeones. Luego fueron por los desafíos internacionales: levantaron la Concachampions y ahora volvieron a hacer historia al quedarse con la Leagues Cup.

Por este motivo, siempre se habla del futuro del Turco Mohamed, quien es considerado uno de los mejores directores técnicos de México y fue vinculado en reiteradas ocasiones con otras instituciones. Sin embargo, después de otra conquista con Toluca, el entrenador fue consultado nuevamente sobre qué hará de cara al futuro.

Publicidad

Antonio Mohamed confirmó qué hará con su futuro

“Estoy muy comprometido con la institución. Siempre que termina un semestre evaluamos y nos sentamos con la directiva. Ahorita estoy feliz e ilusionado con un gran torneo de liga, para poder pelear por otra copa y hacer una buena Intercontinental. Cualquier otra cosa, está descartado”, reveló el DT.

¡EL TURCO NO SALE DE TOLUCA! 🏆👹🗣️



Después de conquistar la #LeaguesCup, Antonio Mohamed dejó claro que su compromiso está con la insstitución escarlata y no salir no es algo que esté en sus planes



El Turco sigue acumulando títulos, pero sigue con el hambre de triunfo y amor… pic.twitter.com/sBDYeYJAPc — Claro Sports (@ClaroSports) September 7, 2026

Además, expresó su amor por Rayados: “Soy rayado por siempre, no va a cambiar. Lo último que quería era jugar con el Monterrey, el destino a veces me pone esto. La gente sabe lo que siento por el club, sabe la historia que tengo, ahora está en buenas manos y creciendo. Monterrey tiene las herramientas para llegar a una nueva Final, va en un proyecto por buen camino”.

Publicidad

En sintesis