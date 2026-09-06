Los 2 refuerzos que quedan a deber en América

Pese a tener un cuadro alterno, estos han sido los dos fichajes que aún no se acoplan a Guillermo Almada.

El Club América utilizó a su equipo titular para el partido de la Semifinal de la Leagues Cup ante Rayados, por lo que después de perder y quedarse entre los clubes que pelearían el tercer puesto Guillermo Almada decidió salir con un equipo alterno, ya que su próximo partido en Liga MX sería el Clásico Joven ante Cruz Azul.

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¿Refuerzos con bajo nivel?

En esta ocasión decidió utilizar a dos de sus elementos que recién llegaron como refuerzos, pero lamentablemente no fueron lo necesario para el partido y el estratega tuvo que darles salida para ir ingresando unos minutos a sus titulares. De esta manera, intentaron buscar el marcador, pero fue demasiado tarde y cayeron ante León.

El resultado fue considerado como un fracaso, ya que no obtuvieron ni el título y tampoco el tercer puesto. De esta manera, tanto Óscar Perea como Edwin Cerrillo fueron los señalados por no ser los jugadores que esperaba el equipo, ya que en el segundo tiempo, el profe Almada decidió intercambiarlos por Erick Sánchez y Henry Martín.

Y es que hay que mencionar que hace unos días en conferencia de prensa, Alan Cervantes reveló que el estratega no coloca a los jugadores que no están al nivel que él busca, por lo que el hecho de que Cerrillo se hubiera quedado sin jugar en el partido ante Monterrey y Perea ingresara en la segunda parte pone a pensar que aún no se acoplan a su sistema de juego.

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La derrota de esta noche frente a León y sus salidas del terreno de juego demuestran que no estarán de manera recurrente en el cuadro de Almada, por lo que por lo menos en esta ocasión demostraron pocos resultados en el terreno de juego, y se verá si a algunos de ellos los toma en cuenta para el partido ante La Máquina.

En síntesis