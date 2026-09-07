Tigres ha comenzado la temporada con resultados muy negativos. Tras la salida de Guido Pizarro, el equipo todavía no ha podido salir de la zona baja de la tabla y necesita reaccionar cuanto antes para no quedar demasiado lejos de los puestos de clasificación.
Encuesta¿Tigres podrá salir de este momento?
¿Tigres podrá salir de este momento?
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Los números reflejan el complicado presente de los Felinos: apenas sumaron seis puntos de los 21 que disputaron hasta el momento. Con este panorama, todo parece indicar que a Tigres se le complicará cada vez más poder pelear por los objetivos importantes durante este torneo.
El mercado de pases también dejó mucho que desear para el conjunto regiomontano. No llegaron los refuerzos de jerarquía que se esperaban y, además, el equipo perdió piezas importantes de su plantel, una situación que terminó complicando todavía más el inicio de la temporada.
Por eso, uno de los grandes objetivos de Tigres es contratar un delantero de jerarquía. El equipo sufrió la salida de un histórico como André-Pierre Gignac y también perdió a Ángel Correa, por lo que actualmente cuenta con pocas alternativas para ocupar una posición que necesita ser reforzada.
En las últimas horas, desde Brasil revelaron que Tigres estaría interesado en Arthur Cabral, delantero brasileño que actualmente juega en Botafogo y por el que ya habrían hecho una propuesta. El atacante tiene un valor de mercado de 9 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.
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Cabral ya había estado en el radar de Rayados de Monterrey en 2025, aunque aquella situación no pasó de un interés y las negociaciones no prosperaron. El brasileño cuenta además con pasado en Europa, donde defendió las camisetas de Fiorentina y Benfica, entre otros clubes.
Víctor Vucetich habló sobre la búsqueda de un delantero
“Yo lo estoy esperando hace tres semanas cuando empecé y no se ha podido lograr. Pero hay que tener paciencia y, sobre todo, no podemos contratar por contratar. Tampoco es elegir por la necesidad de que hace falta un centro delantero y hay que traer un centro delantero. Estamos en ese proceso, o sea, es complicado cuando hay ciertas ausencias por lesiones, por expulsión, castigados. Hay una ausencia importante que se fue y que es un hueco que hay que cubrir (Ángel Correa) que no se ha cubierto porque no se ha podido encontrar esa pieza importante, pero tenemos esta semana para poder localizar a alguien que pueda venir a apuntalar este plantel”, expresó el DT de los Felinos.
En sintesis
- Arthur Cabral está en el radar de Tigres para reforzar su ataque debilitado.
- Tigres UANL suma apenas seis puntos de 21 posibles en el torneo actual.
- Víctor Vucetich confirmó que busca urgentemente un centro delantero tras perder piezas clave.