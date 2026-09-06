Así quedó la tabla general y de goleo tras el Cruz Azul vs Santos

Así es como se ajustó la tabla general tras algunos de los partidos de la J7 y luego de la victoria de Cruz Azul.

Este domingo termina la Jornada 7 del Apertura 2026 con el partido de Cruz Azul vs Santos Laguna. En esta ocasión los partidos fueron menos, ya que debido a la Leagues Cup, hubo algunos conjuntos que no disputaron esta fecha, por lo que los movimientos en la tabla general y de goleo son más notorios luego de este último juego.

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El partido en el Estadio Azteca terminó con un resultado de 1-0 por lo que Cruz Azul se quedó con la victoria y tres puntos en la bolsa, mientras que Santos regresa a casa con una derrota y sin sumar unidades. Esto hizo que la escuadra cementera se mantuviera en la posición número seis con 12 puntos; por lo que los Guerreros se quedan en el lugar 17 con sólo un punto.

Ninguno de los jugadores de estas dos escuadras está peleando en la parte alta de la tabla de goleo, por lo que no se mueve mucho esta estadística con el final de este encuentro. Jéremy Márquez es el futbolista de La Máquina que está presente en la pelea con sólo tres anotaciones, pero a los laguneros les ha costado más tener presencia aquí.

Tabla general tras la victoria de Cruz Azul

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Tabla de goleo tras el Cruz Azul vs Santos en la J7

En síntesis