El exfutbolista de Tigres ahora es analista y generó polémica por un comentario que hizo acerca de Rayados.

Jürgen Damm jugó varias temporadas en Tigres y fue multicampeón con el equipo auriazul. Aunque oficialmente nunca se retiró del futbol, el nacido en Tuxpan ahora es comentarista y le dejó un recado a Rayados durante la transmisión de la final de la Leagues Cup 2026.

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Jürgen Damm estuvo analizando el juego entre Toluca y Rayados en Imagen Televisión. En la primera mitad, cuando los Diablos ya le ganaban por 1-0 a Monterrey, el exjugador de Tigres dejó un comentario que generó repercusión.

“No hay que ser condescendientes, no hay que apapacharlos, sino exigirles y decir las cosas como son. Mucha gente se molesta con mis datos, pero es un dineral lo que gastan y no han producido absolutamente nada, es un equipo con ese ADN perdedor”, aseguró el multicampeón con Tigres sobre Monterrey.

No es la primera vez en el año que un comentario de Jürgen Damm genera polémica ya que hace un mes salió a pedir disculpas por unos dichos acerca de los mexicanos que no nacieron en el país.

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Jürgen Damm se ha transformado en un analista con comentarios crudos y sin tapujos. Para algunos les puede resultar que realiza opiniones honestas desde su pensamiento, mientras que a otros puede generarles molestias los dichos del exfutbolista.

La frase de Jürgen Damm sobre Rayados

"Es un dineral lo que gastan y no han producido absolutamente nada. Es un equipo con ese ADN perdedor"



Las tan atinadas palabras de Jürgen Damm sobre Rayados pic.twitter.com/sFX3xNm7j5 — Hugol ^^ (@Hugol343) September 7, 2026

En síntesis

Jürgen Damm llamó “equipo con ADN perdedor” a Rayados durante la final.

llamó “equipo con ADN perdedor” a Rayados durante la final. Jürgen Damm fue multicampeón con Tigres.

fue multicampeón con Tigres. Jürgen Damm analiza partidos de futbol como comentarista en Imagen Televisión.