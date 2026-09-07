El delantero de la Selección Mexicana tuvo un campeonato soñado con Al-Qadisiyah y coronó la temporada como uno de los mejores atacantes del Mundial 2026.

La lista de 30 nominados del Balón de Oro 2026 se dará a conocer este martes 8 de septiembre y Julián Quiñones sería parte de este selecto grupo. Según adelantó el periodista Ben Jacobs, el delantero de la Selección Mexicana fue elegido como uno de los mejores jugadores del año y estará disponible para las votaciones del galardón que entrega la revista France Football.

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Argumentos no le faltan. Quiñones cerró la temporada como el máximo goleador de la Saudi Pro League (Liga de Arabia Saudita) por encima de figuras como Cristiano Ronaldo y, no conforme con ello, fue uno de los atacantes más destacados del Mundial 2026.

Julián Quiñones, una de las figuras de México en el Mundial (Getty Images)

Julián marcó un total de cuatro goles en la Copa del Mundo y fue pieza clave para que México alcance los octavos de final. Lastimosamente, aunque Quiñones también anotó en esa instancia, el Tri cayó por 3-2 ante Inglaterra y fue eliminado del torneo.

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Si bien es un hecho que Julián Quiñones no quedará entre los primeros puestos luego de las votaciones, lo cierto es que es todo un privilegio para él y para México que esté entre los nominados. Y es que solamente cinco futbolistas mexicanos lo habían logrado a lo largo de la historia.

Los 5 futbolistas mexicanos que fueron nominados al Balón de Oro anteriormente

Guillermo Ochoa (2007)

Rafael Márquez (2010)

Javier ‘Chicharito’ Hernández (2011)

Andrés Guardado (2015)

Giovani dos Santos (2015)

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

El galardón de la revista France Football se entrega el 26 de octubre de 2026 en el teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra (primera edición que no se celebra en Francia).

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En síntesis