El histórico exfutbolista del América falleció a los 80 años. Roberto “Monito” Rodríguez fue campeón con las Águilas en la temporada 1970-71 y permaneció ligado al club durante varias décadas.

El futbol mexicano está de luto por la pérdida de una de las grandes leyendas del Club América. Roberto “Monito” Rodríguez Pérez falleció y dejó una huella imborrable en la institución azulcrema, tanto por su etapa como futbolista como por el trabajo que posteriormente realizó dentro del club.

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A través de sus redes sociales, el Club América despidió a una de sus figuras históricas con un sentido mensaje: “El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto ‘Monito’ Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”.

Roberto Rodríguez recibió en 1966 su primer contrato profesional con Zacatepec, donde permaneció hasta 1969. Ese año fue fichado por el América, club con el que consiguió uno de los logros más importantes de su carrera: el título de Liga de la temporada 1970-71.

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En 1973, el “Monito” regresó a Zacatepec para afrontar la última etapa de su carrera como futbolista. Finalmente, terminó su trayectoria profesional en la temporada 1975-76. De esta manera, su recorrido como jugador estuvo marcado por dos clubes: Zacatepec y América.

Una carrera ligada al América

Después de colgar los botines, Roberto “Monito” Rodríguez continuó vinculado al futbol y, especialmente, al América. Inició su actividad como auxiliar y entrenador de fuerzas básicas, trabajando con diferentes equipos de reserva en las divisiones inferiores.

Además, fue auxiliar de Jorge Silva Vieira cuando el primer equipo del América conquistó el campeonato de Liga en la temporada 1988-89. Su experiencia también lo llevó a dirigir a la Selección Mexicana juvenil en el Mundial Sub-16 de 1985, celebrado en China.

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A lo largo de su carrera, Rodríguez sumó títulos importantes. Con el América conquistó la Primera División en 1971, mientras que con la Selección Mexicana consiguió el Campeonato de Concacaf de 1971. Sin embargo, su legado va más allá de los trofeos y permanece ligado a la historia del americanismo.

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