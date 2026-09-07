Santos Laguna todavía no pudo ganar en la Liga MX, pero el próximo partido se enfrenta a Juárez y tiene una gran oportunidad.

Santos Laguna es uno de los dos equipos que aún no pudo ganar en el Apertura 2026 junto con FC Juárez. Los Laguneros cayeron por 1-0 ante Cruz Azul este domingo y ampliaron su racha negativa. Sin embargo, Renato Paiva está convencido en continuar con el proyecto.

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El conjunto de la Comarca venía de empatar con Tigres 0-0 en lo que fue su primera igualdad en la Liga MX, pero Santos Laguna volvió a perder y todavía sigue sin ganar. Después de la derrota con Cruz Azul, Renato Paiva habló de su futuro en el cargo.

Las declaraciones de Renato Paiva sobre su futuro

“Podría contestar de dos formas, la mal educada entre comillas y que les preguntes a ellos porque yo no soy la dirección, pero no lo haré así, voy a hacerlo de forma respetuosa. Hablo a menudo con mi hermana y con mi familia que está en Portugal y sabe de los resultados, saben que en mi profesión de 23 años es de resultados y punto”, comenzó diciendo el DT portugués.

“Empieza la preocupación y les digo que siento confianza diaria del presidente y el director deportivo, porque están todos los días en los entrenamientos y las charlas, en el día a día. Cuando sienta que no hay conexión… chau, gracias, fue un orgullo, pero no funcionó y siento que funciona, es la realidad”, agregó Renato Paiva.

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Pese a los malos resultados de @ClubSantos, Renato Paiva se siente respaldado por la Directiva.



“Siento confianza diaria del Presidente y el Director Deportivo. Con la experiencia que tengo entiendo que con los resultados ya no hay apoyo y te vas solo a casa”.#LigaMX https://t.co/yJ19eoJUky pic.twitter.com/xd4BMMlSPu — PressPort (@PressPortmx) September 7, 2026

El técnico de Santos Laguna manifestó que siente la confianza de la directiva lagunera: “Yo solo puedo hablar de cuatro meses y lo que he sentido hasta ahora es un apoyo total de la gente que manda en el club. Aquí solo siento apoyo y creencia en la continuidad, en nuestro trabajo”.

“Tuvimos que hacer ajustes en el plantel y estamos haciendo paso a paso las cosas, entiendo que cuando no se dan los resultados lo único que puedo pedir es que se queden con la actitud. Fue el primer cambio y creo que se está modificando eso, no celebro eso pero son los cambios que quiero, que se queden con ese crecimiento del proceso. Era muy fácil salir atropellado por Cruz Azul pero no pasó”, concluyó Renato Paiva en la conferencia de prensa.

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El próximo partido de Santos Laguna

Santos Laguna tendrá una gran oportunidad el próximo fin de semana debido a que recibirá a FC Juárez el domingo 13 de septiembre. Se van a enfrentar los dos equipos que aún no ganaron en la Liga MX y el conjunto de la Comarca intentará darle una alegría a su afición en casa.

En síntesis