Carlos Álvarez ya se encuentra en México para comenzar su etapa con América, pero su historial médico generó atención.

La llegada de Carlos Álvarez ilusiona mucho al América. El español representa el cuarto fichaje de Las Águilas en este mercado de pases, en el que la directiva busca armar un plantel competitivo para volver a pelear por la Liga MX y recuperar el título.

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Tu historia comienza aquí, Carlos 💙💛



¡Momento de hacer brillar este histórico número! 8️⃣ pic.twitter.com/vbpo5WXAn7 — Club América (@ClubAmerica) September 6, 2026

Se trata de un futbolista que dejó España para comenzar una nueva etapa en México. Desde su arribo, muchos aficionados ya comenzaron a compararlo con Álvaro Fidalgo, quien se convirtió en una figura muy importante del América y actualmente continúa su carrera en el Betis.

Sin embargo, no todo fue tranquilidad en Coapa después de concretarse su llegada. Algo generó preocupación durante la revisión médica a la que fue sometido el futbolista antes de incorporarse de lleno al equipo. De acuerdo con lo informado por el periodista Carlos Ponz, de Récord, el historial de lesiones de Álvarez fue uno de los puntos que llamó la atención.

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¿Qué lesiones sufrió Carlos Álvarez?

De acuerdo con los registros de su carrera, Carlos Álvarez tuvo algunos inconvenientes físicos durante su etapa en Europa. En la temporada 2023/24 sufrió una lesión muscular mientras se encontraba en el Levante, situación que lo mantuvo alejado de las canchas durante 13 días, entre el 22 de marzo y el 3 de abril de 2024.

Anteriormente, durante la temporada 2019/20, cuando formaba parte del Sevilla Atlético, el español padeció una lesión en el brazo. Aquella molestia lo tuvo fuera de actividad durante 21 días, entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre de 2019.

Más allá de estos antecedentes, la situación que más atención genera en América es la pubalgia que sufrió durante su etapa en el Levante, una molestia que llegó a provocarle fuertes dolores, sumado a una lesión en el tobillo. Ahora, con su llegada a México, el club deberá seguir de cerca su estado físico mientras comienza su nueva aventura con Las Águilas.

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