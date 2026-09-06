El argentino no deja de triunfar en México y continúa haciendo historia en el 'Infierno'.

Cuando hace unas pocas semanas le tocó perder su primera final en el ‘Infierno’, algunos pensaron que ese sería un punto de quiebre. Sin embargo, Antonio Mohamed volvió a demostrar lo bien que le sienta México. El estratega argentino tuvo revancha pronto tras el tropiezo en el Campeón de Campeones y volvió a sacar su chapa.

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Este domingo, el entrenador tuvo su propia “ley del ex” y le ganó la final de la Leagues Cup 2026 a Rayados, equipo que le tocó dirigir en el pasado y donde también fue campeón. En esta ocasión, estuvo del otro lado de los banquillos y le arrebató un trofeo de las manos, dando la vuelta olímpica delante de las narices del propio Monterrey.

La nueva consagración del ‘Turco’, ahora en la Leagues Cup 2026, significa el ¡sexto! título del argentino como DT del Toluca, en el año y nueve meses que trae en el club. Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025, Concacaf 2026 y Leagues Cup 2026 fueron sus éxitos en los Diablos Rojos.

Mohamed volvió a campeonar en México [Foto: Getty]

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Gracias a la conquista de este certamen internacional, Antonio Mohamed se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del conjunto escarlata definitivamente. Hasta antes de esta final, el ‘Turco’ compartía la cima del ránking con Nacho Trelles, pero ahora ya lo ha superado y se encuentra en la cima del palmarés en soledad.

De este modo, con sus seis coronaciones como DT del Toluca luego de esta Leagues Cup 2026, el ‘Turco’ se ratificó como uno de los grandes ídolos de los Diablos Rojos. No pasaron ni dos años de la llegada del argentino y ya se metió profundamente en el corazón de la afición y en las grandes páginas de la historia de la institución.

El ránking de entrenadores más ganadores de la historia del Toluca:

Este es el Top 5 de DTs con más trofeos oficiales conquistados en todos los años de existencia del Deportivo Toluca:

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1. Antonio Mohamed – 6 títulos.

Dos Liga MX, dos Concachampions, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y un Campeones Cup.

2. Ignacio Trelles – 5 títulos.

Dos Liga MX, dos Campeón de Campeones y una Concachampions.

3. Enrique Meza – 4 títulos.

Tres Liga MX y un Campeón de Campeones.

4. José Manuel De la Torre – 2 títulos.

Dos Liga MX.

5. Ricardo La Volpe – 2 títulos.

Una Liga MX y un Campeón de Campeones.