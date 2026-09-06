Desfigurada: así quedó el rostro de la argentina Sofía Montenegro tras su debut en UFC

La Bruja llegaba al octágono más importante del mundo con la ilusión de llevarse la victoria, pero recibió un duro castigo.

Un debut muy esperado en UFC por Latinoamérica era el de Sofía Montenegro. La Bruja tenía todo listo para estrenarse en febrero, pero una complicación hormonal la dejó fuera de competencia, por lo que su primera vez se pospuso hasta este sábado en el tuvo que viajar hasta Francia para medirse con Delphine Benouaich y el resultado no fue el esperado: derrota y rostro desfigurado.

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Sofía había prometido que estaba lista para dar un verdadero espectáculo ante el mundo y cumplió. Desde el primer segundo que se esforzó por presionar, intercambiar golpes e intentar incomodar a su rival, pero la local lució mucho más precisa y desgastó muy rápidamente el poder de la argentina.

Así terminó el debut de Sofía Montenegro en UFC

De esa manera, el rostro de Sofía sufrió varios cortes contando las mejillas y la frente por lo que el octágono se bañó con sangre. Finalmente, Benouaich consiguió la sumisión en el segundo asalto y completó su debut en la organización con éxito.

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Delphine Benouaich was on another level at UFC Paris. 🔥



She had Sofia Montenegro leaking blood after a brutal beating, then submitted her in the second round. 🥊💀

pic.twitter.com/umDm99Sd5Q — MMA On Line (@MMAOnLine_) September 5, 2026

Por el lado de Montenegro, fue ella la encargada de transmitir tranquilidad sobre sus redes sociales en torno a su estado de salud, ya que expresó que se trata de heridas esperables en este deporte. A su vez, afirmó que está deseando tener una segunda oportunidad para redimirse de este primer paso en falso.

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“Gracias UFC Paris, mercy Francia! No pondré excusas, seguiré trabajando duro en mis errores y volveré. Llevé mi bandera en alto y volví envuelta en ella, perdón no se rendirme!“, compartió Montenegro.

En síntesis