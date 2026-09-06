En una definición apasionante, Toluca se consagró campeón de la Leagues Cup 2026 y completó el cartón lleno en su participación internacional de esta temporada. Luego de haber conquistado la Concachampions en el primer semestre, ahora se consagró en el segundo torneo continental del año en el segundo semestre.

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Aunque lo más importante para los ‘Diablos Rojos’ era la gloria deportiva y poder levantar otro título, además del trofeo recibirán un premio económico por ser campeones. Tanto al ganador como al perdedor de la final le entrega un dinero la organización del certamen, pero lógicamente lo que embolsa el Toluca es mayor a lo de Rayados.

En concepto de ser los nuevos ganadores de la Leagues Cup 2026, el conjunto escarlata tendrá un ingreso de 2 millones de dólares. Los premios de esta competición no han sido aumentados respecto a la edición anterior ganada por Seattle Sounders. Para el presupuesto de Toluca no es una gran suma, pero será bien recibida.

Helinho marcó el último gol de la Leagues Cup [Foto: Toluca FC]

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Al dinero que Toluca gana por ser campeón del torneo, hay que agregarle los 100 mil dólares por partido jugado y 50 mil por partido ganado que también otorga esta Copa. Así, se marchan con un total de 2.850.000 por su performance, contemplando los seis juegos disputados y las cinco victorias cosechadas dentro de ese lapso.

En comparación a otros torneos, la Leagues Cup 2026 pierde en materia de compensación económica para los mejores equipos. Por ejemplo, Toluca ya había ganado 5 millones de dólares por la CONCACAF que conquistó unos meses atrás, evidenciando una gran diferencia. Aquí, el dinero para el campeón es menos de la mitad.

Rayados y León reciben un “premio consuelo” de la Leagues Cup 2026:

Toluca no es el único club que se llevará una suma de su participación en la competencia: los otros dos integrantes del podio recibirán una cifra por mérito deportivo. A Rayados le pagarán 1 millón de dólares y a León le pagarán 500 mil dólares, por haber finalizado segundos y terceros respectivamente. A eso, cada uno le sumará el dinero por partidos jugados y partidos ganados.