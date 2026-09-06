El portero del Toluca celebró la victoria y el campeonato de su equipo y lo cruzaron en las redes.

Hugo González fue uno de los grandes protagonistas del domingo en el Shell Energy Stadium. El experimentado golero se consagró campeón con Toluca y fue figura, mostrando una actuación que le permitió redimirse en un partido importante. Con atajadas decisivas y llevando seguridad, logró terminar la final con la valla en cero.

Publicidad

El guardameta jugó “su propio partido” en Houston más allá del triunfo de Toluca, pues sufrió discriminación y recibió elementos arrojados de la afición de Rayados. Cada vez que tocaba el balón o embolsaba los centros, lo silbaban desde todas las tribunas y le intentaban complicar las decisiones que debía hacer en cada jugada.

Cabe recordar que Hugo González tuvo la mala fortuna de que en el pasado no dejó un buen recuerdo en Monterrey por fallar en momentos decisivos. Sobre todo en una final contra el clásico rival, el arquero que hoy juega en Toluca falló y le costó un título a Rayados. Por ello, cuando lo enfrentan buscan complicarle sus encuentros como sea.

Luego de haber tenido que lidiar con la resistencia del público albiazul presente toda la noche, Hugo González tuvo un gesto picante contra sus detractores del equipo rival. Durante el juego, el guardameta prefirió no reaccionar al comportamiento hostil del delantero, pero luego del mismo sí se las ingenió para darles su revancha.

Publicidad

Apenas el árbitro dio el pitazo final del último encuentro de la Leagues Cup 2026, Hugo González les mostró el dorsal de su jersey a los fanáticos de Monterrey. El portero pegó saltitos tomándose la playera con sus guantes, y mientras caminaba hacia sus compañeros agitó la camiseta. En ese momento, recibió otra silbatina más de los plateístas.

A muerte con mi Hugote ☝🏻👺☝🏻🔥#diablostwitteros pic.twitter.com/gOQWNr50Ck — El D12az Leal 👺🔥 (@dcdiazleal) September 7, 2026

Al mismo tiempo que partió todavía más su relación con la gente de Rayados, Hugo González comenzó a recomponer su vínculo con los fanáticos de Toluca. Ante la ausencia de Luis García tuvo que responder y ahora lleva cuatro vallas invictas consecutivas bajo los tres postes. Este domingo hasta terminó jugando los últimos minutos con una lesión muscular.