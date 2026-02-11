Pumas UNAM no consiguió la remontada que necesitaba y quedó eliminado en la primera ronda de la Concachampions 2026 ante San Diego FC. El 4-1 sufrido en la ida, en Estados Unidos, terminó siendo determinante en la serie. Si bien en Ciudad Universitaria lograron imponerse 1-0, el resultado global no fue suficiente y el equipo volvió a sumar un golpe duro en el plano internacional.

Los universitarios tenían la ilusión de firmar una noche histórica en casa, pero la falta de contundencia les pasó factura. Generaron situaciones, empujaron durante varios pasajes del encuentro y sostuvieron la intensidad, aunque el marcador nunca reflejó esa superioridad. El desenlace dejó un clima de frustración en la afición auriazul.

La eliminación vuelve a poner bajo la lupa a Efraín Juárez, quien empieza a caminar por la cuerda floja debido a los resultados irregulares desde que asumió el cargo. Parte de la afición ya cuestiona el proyecto y pide respuestas inmediatas tras otro revés importante.

En conferencia de prensa, el entrenador no esquivó el golpe y fue contundente al definir lo ocurrido con una sola palabra: ”Fracaso”. Además, reforzó su postura al declarar: “Es un fracaso, esa es la realidad”, dejando en claro que asume la responsabilidad por la eliminación.

Más declaraciones de Juárez

”Me voy tranquilo, el equipo genera, como tu dices el portero de ellos es la figura del partido. Nos faltó contundencia, el equipo genera, creo que el equipo muestra lo que pretendemos, yo creo que hay que valorar mucho el estándar, es el Pumas que todos queremos ver”, expresó.

”Es un Pumas agresivo, un Pumas que vaya para adelante, un Pumas que sea ofensivo, que corra riesgo, y la verdad es que creo que de aquí para adelante, esto es lo que queremos ver”, agregó el DT.

Además habló de como se sienten: ”Saben que este es el estándar, creo que hace mucho tiempo ellos no disfrutaban tanto dentro de una cancha, generamos, el equipo es arriesgado, el equipo es valiente, el equipo está obviamente triste, obviamente frustrado, porque creo que el equipo hace todos los méritos para concluir con un marcador positivo y avanzar de ronda”.

