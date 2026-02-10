Pumas UNAM viene de igualar 2-2 ante Atlas por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y ahora cambia el chip para afrontar un desafío clave a nivel internacional. El conjunto universitario necesita una reacción inmediata para recuperar confianza y volver a mostrar una versión competitiva, especialmente fuera del torneo local.

Publicidad

Publicidad

El golpe más duro llegó en la Concachampions, donde en su visita a San Diego FC de la MLS el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias y terminó goleado 4-1. Ese resultado dejó a Pumas contra las cuerdas y lo obliga a buscar un marcador amplio en el partido de hoy si quiere seguir con vida en el certamen continental.

Tras esa derrota, comenzaron las dudas alrededor del futuro de Efraín Juárez, quien quedó en la cuerda floja no solo por ese encuentro, sino también por el rendimiento irregular que el equipo ha mostrado desde su llegada a la institución. La presión externa creció rápido y el entorno volvió a cargar contra el proyecto deportivo.

Sin embargo, el entrenador no esquivó el tema y fue contundente en conferencia de prensa. “Hay gente que zopilotea, que quiere sentarse en mi silla”, lanzó Juárez, dejando en claro que siente el acecho de quienes esperan un tropiezo para tomar su lugar.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Además, el técnico aseguró que las críticas no lo incomodan y que forman parte del cargo. “La crítica me gusta, es más triste pasar desapercibido”, remarcó, subrayando que prefiere estar en el centro del debate antes que dirigir sin exigencia.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Efraín Juárez habló sobre su futuro tras el empate de Pumas UNAM ante Atlas: “No lo puedo controlar”

Efraín Juárez sueña con la remontada en Concachampions

“Es hacer una remontada importante e histórica, el club está acostumbrado. Hay que ir tranquilos, estamos preparados y con ilusión de poder revertirlo”, expresó el entrenador, convencido de que su equipo puede dar vuelta la serie en casa.

Juárez va por la remontada (@mediotiempo)

En síntesis

Pumas UNAM empató 2-2 ante Atlas en la cuarta jornada del Clausura 2026.

empató ante en la cuarta jornada del Clausura 2026. El equipo fue goleado 4-1 contra San Diego FC en la Concachampions .

contra en la . El entrenador Efraín Juárez criticó a quienes buscan reemplazarlo tras los resultados irregulares.

Publicidad