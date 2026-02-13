Pumas UNAM fue el único equipo del futbol mexicano que quedó eliminado de la Concachampions 2026 en la primera fase tras caer 4-2 en el global ante San Diego FC. El conjunto universitario no logró sostener la serie y terminó despidiéndose prematuramente del certamen internacional.

El equipo estadounidense se impuso 4-1 como local, resultado que terminó siendo determinante en la eliminatoria. Con esa amplia ventaja, en la vuelta disputada en México cayó apenas 1-0, marcador que igualmente le permitió avanzar sin mayores complicaciones a la siguiente ronda.

San Diego pasó de ronda en Concachampions (Getty Images)

Los dirigidos por Efraín Juárez no estuvieron a la altura de las circunstancias en el plano internacional y ahora deberán enfocarse al 100% en la Liga MX. En el torneo local se mantienen invictos, aunque todavía muestran aspectos futbolísticos por corregir si quieren ser protagonistas.

Sin embargo, lo deportivo no fue lo único que dejó la serie. En las últimas horas, el equipo de la MLS generó polémica en redes sociales tras publicar un mensaje que fue interpretado como una burla directa hacia Pumas luego de la eliminación.

¿Cuál fue la burla de San Diego?

“¡No contaban con mi astucia! El Chapulin Achromado made an appearance in Mexico City!”, escribieron en la cuenta oficial del club estadounidense, aprovechando el resultado para cargar a los universitarios. El posteo no tardó en viralizarse y provocó debate entre aficionados de ambos equipos, encendiendo aún más la rivalidad tras la serie internacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Pumas?

Tras la dura eliminación del certamen internacional, Pumas vuelve a jugar hoy mismo. Desde las 19:00 hs de la CDMX, el equipo de Juárez visita a Puebla por una nueva jornada de la Liga MX, en busca de recuperar la sonrisa tras una serie de malos resultados.

