Dónde ver EN VIVO Banfield vs. Boca: hora, TV y streaming online por la Copa Argentina 2026

El 'Xeneize' sueña con otra final y esto es lo que debes saber para no perderte el partido de hoy.

La Copa Argentina 2026 está llegando a su fin y es tiempo de conocer a aquellos que jugarán el duelo por el título. Este sábado, Banfield y Boca Juniors disputarán las semifinales de esta edición de la competencia, buscando su lugar en la definición. Uno de los peores equipos del año y el mejor, cara a cara en un choque que promete.

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¿Cómo clasificaron Banfield y Boca a la semifinal de la Copa Argentina 2026?

El ‘Taladro’ sacó pasaje a esta instancia decisiva del torneo luego de eliminar a Deportivo Riestra en cuartos de final, a través de una tanda de penales tras empatar 1-1. Por su parte, el ‘Xeneize’ obtuvo su boleto a esta etapa crucial del certamen después de dejar en el camino a Racing en cuartos, por medio de un triunfo por 3-2.

¿A qué hora juegan Banfield vs. Boca por la Copa Argentina 2026?

El partido Banfield vs. Boca Juniors se celebrará HOY sábado 14 de noviembre, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la semifinal de la Copa Argentina 2026. El enfrentamiento doméstico está programado oficialmente para dar comienzo a partir de las 16.00 horas del Centro de México (19.00 hora local de Argentina).

Boca viene de ser campeón de liga [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Banfield vs. Boca por TV en México?

El partido Banfield vs. Boca Juniors no contará con transmisión por televisión en el territorio mexicano este sábado por la tarde, para mala fortuna de los fanáticos. Ninguno de los canales disponibles en la grilla, ni de la señal abierta ni de cable, cuenta con los derechos para pasar en directo y a la distancia el compromiso.

¿Dónde ver EN VIVO Banfield vs. Boca por streaming online en México?

El partido Banfield vs. Boca Juniors se podrá sintonizar en directo y en forma exclusiva para todo el territorio mexicano, a través de una única pantalla posible. El encuentro se podrá observar en todo el país por medio de TyC Sports Internacional, la plataforma de la cadena TyC Sports, que pasa el juego en Argentina.

¿Contra quién juega Banfield o Boca en la final de la Copa Argentina 2026?

El vencedor del partido Banfield vs. Boca Juniors clasificará a la gran final, donde se verá las caras ante Platense, el primer finalista confirmado de esta edición de la competencia. El ‘Calamar’ de Martín Palermo calificó al cruce decisivo gracias a haber eliminado a Atlético Tucumán en semifinales, por medio de una tanda desde los doce pasos.