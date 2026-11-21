Este sábado 21 de noviembre de 2026 se disputa la gran final única de la Copa Sudamericana 2026. Atlético Mineiro se enfrenta a Boca Juniors a partir de las 16:30 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un choque decisivo por la gloria continental y el boleto directo a la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana 2027.
El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, llega a esta cita con la urgencia de romper una racha de siete encuentros sin conocer la victoria en todas las competencias y dejar atrás el sabor amargo de haber caído en las definiciones internacionales de 2024 y 2025. Para este compromiso, el Galo no podrá contar con el mediocampista ecuatoriano Alan Franco debido a su expulsión en las semifinales frente a Montevideo City Torque, aunque recupera a hombres clave en defensa y mediocampo que arrastraban molestias físicas durante la semana.
Por su parte, Boca Juniors atraviesa un momento anímico inmejorable bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena tras consagrarse campeón de liga en el ámbito local y asegurar su pase a la final de la Copa Argentina. El cuadro xeneize, que dejó en el camino a Vasco da Gama en el Maracaná durante la ronda previa, cuenta con plantel completo tras la recuperación física de sus habituales titulares en defensa y mediocampo, manteniendo únicamente una duda táctica en el frente de ataque para definir su once estelar.
La alineación de Atlético Mineiro
- Éverson
- Natanael
- Vitão
- Lyanco
- Renan Lodi
- Kevin Castaño
- Maycon
- Fred
- Tomás Cuello
- Bernard
- Mateo Cassierra
La alineación de Boca
- Álvaro Montero
- Leandro Lozano
- Lautaro Di Lollo
- Facundo Herrera
- Lautaro Blanco
- Santiago Ascacíbar
- Leandro Paredes
- Milton Delgado
- Tomás Aranda
- Sebastián Villa
- Miguel Merentiel
En sintesis
- Atlético Mineiro y Boca Juniors disputan la final de la Copa Sudamericana 2026 hoy.
- Eduardo Domínguez y Rodolfo Arruabarrena dirigen este choque decisivo desde las 16:30 horas.
- Alan Franco es baja por expulsión en el conjunto brasileño disputando el título en Barranquilla.