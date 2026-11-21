Todo lo que necesitas saber sobre la gran definición entre el Galo y el Xeneize en Barranquilla: presente de ambos clubes, bajas sensibles, horario para México y cómo formarían en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se disputa la gran final única de la Copa Sudamericana 2026. Atlético Mineiro se enfrenta a Boca Juniors a partir de las 16:30 hs (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un choque decisivo por la gloria continental y el boleto directo a la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana 2027.

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El conjunto brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, llega a esta cita con la urgencia de romper una racha de siete encuentros sin conocer la victoria en todas las competencias y dejar atrás el sabor amargo de haber caído en las definiciones internacionales de 2024 y 2025. Para este compromiso, el Galo no podrá contar con el mediocampista ecuatoriano Alan Franco debido a su expulsión en las semifinales frente a Montevideo City Torque, aunque recupera a hombres clave en defensa y mediocampo que arrastraban molestias físicas durante la semana.

Por su parte, Boca Juniors atraviesa un momento anímico inmejorable bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena tras consagrarse campeón de liga en el ámbito local y asegurar su pase a la final de la Copa Argentina. El cuadro xeneize, que dejó en el camino a Vasco da Gama en el Maracaná durante la ronda previa, cuenta con plantel completo tras la recuperación física de sus habituales titulares en defensa y mediocampo, manteniendo únicamente una duda táctica en el frente de ataque para definir su once estelar.

La alineación de Atlético Mineiro

Éverson

Natanael

Vitão

Lyanco

Renan Lodi

Kevin Castaño

Maycon

Fred

Tomás Cuello

Bernard

Mateo Cassierra

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La alineación de Boca

Álvaro Montero

Leandro Lozano

Lautaro Di Lollo

Facundo Herrera

Lautaro Blanco

Santiago Ascacíbar

Leandro Paredes

Milton Delgado

Tomás Aranda

Sebastián Villa

Miguel Merentiel

En sintesis