Atlético Mineiro y Boca Juniors se enfrentan este sábado 21 de noviembre en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El partido decisivo por el título continental comienza a las 16:30 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo en la cancha del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia.
El compromiso otorga un doble premio para el ganador: además de levantar el trofeo de la “Gran Conquista”, el campeón asegurará su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará la Recopa Sudamericana. Para el conjunto argentino representa la oportunidad de convertirse en el máximo ganador histórico del torneo tras sus conquistas en 2004 y 2005, mientras que el cuadro brasileño busca estrenar su palmarés en esta competición.
¿Por dónde ver el partido en México?
Para los aficionados que planean seguir el encuentro en territorio mexicano, la transmisión del duelo entre Atlético Mineiro y Boca Juniors no contará con señal por televisión abierta. La cobertura EN VIVO estará disponible a través de televisión restringida y plataformas digitales bajo suscripción:
- México (16:30 hs CDMX): ESPN 2 y Disney+ (Plan Premium).
- Argentina (19:30 hs): ESPN, DSPORTS, Disney+ (Plan Premium) y DGO.
- Brasil (19:30 hs): SBT (TV abierta y streaming gratis en +SBT), ESPN y Disney+ (Plan Premium).
- Colombia, Perú y Ecuador (17:30 hs): ESPN, DSPORTS, Disney+ (Plan Premium) y DGO.
- Chile y Uruguay (19:30 hs): ESPN, DSPORTS, Disney+ (Plan Premium) y DGO.
- Bolivia (18:30 hs): Unitel (TV abierta), Tigo Sports, ESPN, DSPORTS, Disney+ y DGO.
- Paraguay (19:30 hs): Tigo Sports, ESPN y Disney+ (Plan Premium).
- Venezuela (18:30 hs): ESPN, DSPORTS, Disney+ (Plan Premium) y DGO.
- Estados Unidos (17:30 hs ET / 14:30 hs PT): beIN SPORTS, Fanatiz y Fubo.
La actualidad de ambos equipos
El conjunto de Belo Horizonte, dirigido por Eduardo Domínguez, atraviesa un momento complicado al acumular siete partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones. En su camino hacia Barranquilla, el equipo brasileño sufrió en semifinales tras caer 2-0 en la vuelta ante Montevideo City Torque, aunque le alcanzó para avanzar con un marcador global de 3-2 gracias a la ventaja obtenida en la ida.
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Por su parte, Boca Juniors llega en un momento futbolístico inmejorable tras hilvanar seis triunfos consecutivos bajo el mando de Rodolfo Arruabarrena, incluyendo victorias clave en el ámbito local y una remontada en las semifinales del torneo tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná (3-2 global). El cuadro xeneize saldrá a imponer condiciones en Colombia para poner fin a una sequía de 19 años sin títulos internacionales.
En sintesis
- Atlético Mineiro y Boca Juniors disputan la final de la Copa Sudamericana 2026 hoy.
- ESPN 2 y Disney+ transmitirán este encuentro decisivo en México desde las 16:30 horas.
- Eduardo Domínguez y Rodolfo Arruabarrena dirigen a sus equipos en el estadio de Barranquilla.