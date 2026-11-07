El mediocampista de los 'Zorros' se enteró después del partido de que sumó una copa más a su vitrina.

Atlas atravesó una tarde que le gustaría dejar en el olvido: un gol anulado, un expulsado y un penal en contra cambiaron un juego que parecía ‘rescatable’. Finalmente, fue derrota ¡1-4! ante Pachuca en el Estadio Jalisco, en un encuentro que acabó con los ánimos muy caldeados. El dueño de casa terminó encajando una goleada inmerecida.

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Pese a ya estar clasificados a la Liguilla, los futbolistas rojinegros se marcharon muy cabizbajos a vestidores luego de la caída en casa, especialmente por el abiltado marcador. De fondo, algunos también se engancharon con el cuerpo arbitral, con uno de los asistentes haciéndole gestos a los aficionados de la platea del Atlas.

Ahora bien, no para todos en la plantilla de los ‘Zorros’ terminó siendo un mal día. Es que Kevin Zenón se enteró post-partido que… ¡se consagró campeón! Sí, el volante del Atlas, que disputó los noventa minutos ante Pachuca, sumó un título a su carrera en pleno juego. Lo curioso es que él no tuvo nada que ver este sábado.

Zenón en pleno encuentro ante Tuzos [foto: Getty]

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Al llegar a su hogar esta tarde, Kevin Zenón tuvo conocimiento de que recibió una medalla por el nuevo título de Boca Juniors. El equipo sudamericano conquistó este sábado el trofeo de la “Tabla General” del futbol argentino, al vencer a Defensa y Justicia agónicamente. Y el ahora jugador de Atlas fue parte de ese logro.

Como indica el reglamento de la Liga Profesional Argentina, al futbolista rojinegro le corresponde el título también pues sumó minutos durante la campaña. Kevin Zenón disputó 8 partidos y convirtió 1 gol en ese torneo, y por más que no estuvo en este tramo final, es parte del equipo campeón y tuvo su homenaje.

Para el mediocampista de Atlas, recibir esta noticia no es un acontecimiento más: representa… ¡el primer trofeo de su carrera!, ni más ni menos. Entre sus pasos por Unión de Santa Fé y Boca, sus equipos anteriores, no había logrado ser campeón. En este Apertura 2026, buscará seguir así de dulce y ganar la Liga MX con los rojinegros.