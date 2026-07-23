El departamento de scouting reclutó a un talento perdido en una de las mejores canteras de Sudamérica.

En los últimos tiempos, la dirección deportiva del Toluca ha comprendido que, aunque seguirá haciendo contrataciones costosas, hay otras maneras de crecer en el futbol profesional. Se ha realizado una gran inversión en ‘scouting’, que ha dado nuevos resultados esta semana, con la captación de una joven promesa proveniente de Sudamérica.

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A través del departamiento de reclutamiento del conjunto escarlata, el Toluca ha fichado a David Garcete, una joya de Boca Juniors. El equipo argentino cuenta con una plantilla llena de figuras, de la que no todos los juveniles pueden formar parte. Así, hay muchos talentos que quedan en el camino y los ‘Diablos Rojos’ han incorporado a uno de ellos.

David Garcete es un volante ofensivo de 19 años, que antes de llegar a Metepec viene de desempeñarse en la Cuarta División de Boca Juniors (categoría previa a la “Reserva”). Por su continuidad en las juveniles del club, sus grandes performances y sus goles, se convirtió en uno de los jugadores de mayor proyección de su categoría.

El enganche nació en el municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en mayo del 2007. Desde muy chico se sumó a la estructura de futbol amateur de Boca Juniors, semillero en el cual se crió como persona y futbolista. Como nunca firmó primer contrato, fue fácil para Toluca quitárselo al ‘Xeneize’ en el acuerdo logrado en los últimos días.

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Al revisar su escenario y sus escasas posibilidades de tener lugar en el primer equipo, cuando apareció el equipo choricero, David Garcete no dudó en dar el sí a esta opción. Boca aceptó su salida y acordó conservar un porcentaje de futura venta, en caso de que Toluca lo transfiera a otro equipo en el futuro si consigue triunfar en la institución.

Luego de despedirse de sus compañeros y del lugar que fue su casa tantos años, el joven mediapunta viajó a México y ya se entrena en Metepec, poniéndose pronto a disposición. En principio, será parte del equipo Sub-21, a partir de donde deberá adaptarse al club, a la ciudad y a la cultura del país, para luego ser crecer en consideración.

David Garcete y su agente en su llegada a Toluca.

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Según pudo confirmar el periodista Germán García Grova, de la señal argentina de TyC Sports, David Garcete firmó un vínculo por dos años con Toluca, hasta junio 2028. En ese período, intentará escalar en las fuerzas básicas de los ‘Diablos Rojos’ y apuntar a ser tenido en cuenta a mediano plazo para el primer equipo, donde ya hay varios argentinos.