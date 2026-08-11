Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Recoleta FC por la Copa Sudamericana 2026: canales de TV y streaming

Boca Juniors enfrenta a Recoleta FC este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con todo listo para un nuevo desafío internacional.

Boca Juniors y Recoleta FC se enfrentan este martes 11 de agosto por el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires y comienza a partir de las 16:00 hs (tiempo del Centro de México).

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El equipo Xeneize ejerce la localía en la cancha de Huracán debido a los trabajos de acondicionamiento en el césped de La Bombonera. Boca busca sacar ventaja en casa tras superar los playoffs ante O’Higgins, mientras que el conjunto paraguayo de Recoleta quiere dar el golpe en territorio argentino tras haber culminado líder e invicto en la fase de grupos.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Boca Juniors y Recoleta FC de este martes 11 de agosto por la Copa Sudamericana se puede ver en México a través de ESPN en televisión y por la plataforma de streaming de Disney+.

México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sudamérica: DSports, DGO, ESPN y Disney+

DSports, DGO, ESPN y Disney+ Estados Unidos: fuboTV, Paramount+ y ViX

fuboTV, Paramount+ y ViX España: DAZN y Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Boca Juniors afronta este compromiso con la misión de revalidar su protagonismo continental en la Copa Sudamericana. Tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores y superar a O’Higgins de Chile en la tanda de penaltis durante los playoffs, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca hacerse fuerte en Parque Patricios para llegar con ventaja a la definición en Paraguay.

Por su parte, Recoleta FC de Paraguay llega como una de las grandes sorpresas del torneo tras avanzar a octavos como líder del Grupo D de forma invicta, superando a rivales de jerarquía como Santos y San Lorenzo. El equipo comandado por Jorge González atraviesa además un buen arranque en el torneo local paraguayo y buscará plantar un esquema sólido defensivamente para definir la eliminatoria en Asunción.

En sintesis

Boca Juniors enfrenta a Recoleta FC este martes 11 de agosto en Parque Patricios.

enfrenta a este martes 11 de agosto en Parque Patricios. Rodolfo Arruabarrena dirige a Boca Juniors en la ida de octavos de Copa Sudamericana.

dirige a Boca Juniors en la ida de octavos de Copa Sudamericana. ESPN y Disney+ transmitirán en vivo el partido entre Boca Juniors y Recoleta FC.