Panchito tuvo una actuación destacada en el plano internacional y se ganó la posibilidad de dar un salto en su carrera.

El mercado de pases en el fútbol mexicano sumó un nuevo movimiento estratégico tras el cierre de las llaves eliminatorias en el ámbito sudamericano. Las actuaciones destacadas en los torneos continentales volvieron a captar la atención de las directivas de la Liga MX para potenciar sus planteles de cara al torneo local. En ese escenario de búsqueda, Francisco González surgió como una de las piezas más codiciadas tras su impacto en la Copa Sudamericana.

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Xolos de Tijuana cerró el fichaje del atacante argentino de 25 años tras alcanzar un acuerdo definitivo con O’Higgins de Chile. El delantero estampará su firma por tres temporadas con el conjunto fronterizo tras convertirse en la gran figura del cruce internacional frente a Boca Juniors. Su rendimiento ofensivo convenció a la cúpula mexicana de concretar una inversión a largo plazo para reforzar la zona de ataque.

El extremo fue el gran responsable del sufrimiento del elenco conducido por Rodolfo Arruabarrena en la vuelta de los dieciseisavos de final. González aprovechó un error defensivo para marcar el 1-0 definitivo en Chile que igualó la serie y mandó la definición a los penales, donde el Xeneize finalmente avanzó. Pese a la eliminación de su equipo, su actuación individual dejó una grata impresión en la retina del fútbol continental.

El futbolista de 25 años cierra así una etapa brillante en el cuadro de Rancagua, institución a la que arribó a mediados de 2025. En apenas un año de competencia, el delantero acumuló 14 goles en 38 partidos oficiales entre torneos locales e internacionales. Esa efectividad le permitió dar el salto más importante de su carrera tras haber surgido de Newell’s Old Boys y registrar un breve paso por Defensa y Justicia.

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Con la incorporación del extremo zurdo, la escuadra de Tijuana suma dinámica, gol y experiencia reciente en noches de alta exigencia continental. El atacante llegará en los próximos días a territorio mexicano para someterse a las revisiones médicas y ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico. Xolos adquiere a un jugador maduro y con el impulso de haber puesto en aprietos a uno de los gigantes del continente.

En síntesis