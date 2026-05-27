Repasa la programación de encuentros que podrás sintonizar durante todo el día desde el territorio mexicano.

Los días previos al comienzo de la Copa del Mundo son complicados para el público futbolero, adicto a seguir cualquier juego frente al televisor. En México, ya sin Liga MX, habrá que volcarse a otros espectáculos del extranjero que garantizarán buenos encuentros. Este miércoles 27 de mayo se presentan varias propuestas que serán atractivas para ver.

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Dentro de lo más relevante de la agenda de este miércoles, se impone como lo destacado la gran final de la UEFA Conference League. La UEL ya fue definida, la UCL será en unos días, y hoy es el turno de esta UECL: Crystal Palace y Rayo Vallecano serán los animadores del evento. Uno de los dos alzará el título de Europa durante este mediodía.

Por otra parte, en la continuidad de la programación de esta tarde se llevan las luces la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que atraviesan etapas de definición en fase de grupos. Serán cruces a todo o nada, donde los equipos se disputan la clasificación a octavos o la eliminación de los certámenes más prestigiosos de Sudamérica.

Crystal Palace juega la final de la Conference League [Foto: Getty]

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La agenda de partidos de HOY miércoles 27 de mayo para ver en México:

En este desglose preciso, aparecen todos los juegos que se podrán sintonizar desde el territorio mexicano a lo largo de esta jornada:

UEFA CONFERENCE LEAGUE:

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: 13.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y Claro Sports.

COPA LIBERTADORES:

Independiente (DV) vs. Rosario Central: 16.00 horas por ESPN 4, Disney+ Premium y Pluto TV.

Libertad vs. Universidad Central: 16.00 horas por Disney+ Premium.

Fluminense vs. La Guaira: 18.30 horas por Disney+ Premium.

Bolívar vs. Independiente (RM): 18.30 horas por Disney+ Premium.

Peñarol vs. Independiente (SF): 18.30 horas por Disney+ Premium.

Corinthians vs. Platense: 18.30 horas por ESPN 4 y Disney+ Premium.

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COPA SUDAMERICANA:

Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello: 16.00 horas por Disney+ Premium.

Racing vs. Independiente (P): 16.00 horas por Disney+ Premium.

Olimpia vs. Audax Italiano: 16.00 horas por Disney+ Premium.

River Plate vs. Blooming: 18.30 horas por Disney+ Premium.

Copa Colombia:

Boyacá Chico vs. Llaneros: 15.00 horas por Win Sports TV YouTube.

Liga Española Femenina:

Barcelona vs. Real Sociedad: 11.00 horas por DAZN.