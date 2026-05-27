El extremo colombiano convirtió un gran tanto para la victoria de su equipo, en su cesión desde el Monterrey.

El Club de Futbol Monterrey, tras un primer semestre muy complicado y con desilusionantes resultados deportivos, comienza a trabajar en su reestructuración. Eso contempla, entre otros movimientos, la entrada y salida de jugadores, con el fin de escaparle a la crisis futbolística en la que estuvo sumergido estos meses.

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A diferencia de otros equipos, los ‘Rayados’ no cuentan con futbolistas que regresen a mitad de año a la institución. Sin embargo, sí tiene jugadores cedidos que están dando la talla en sus respectivos equipos a préstamo. Aunque no podrán sumarse este verano, la directiva monitoreará su situación pensando en el proyecto a largo plazo.

El caso más destacado es el de Johan Rojas, que marcó un golazo este miércoles del otro lado del continente. El colombiano que pertenece a Monterrey se lució en tierras brasileñas, donde participó de la goleada 3-0 de Vasco Da Gama ante Barracas Central. Los argentinos nada pudieron hacer en su visita a Río de Janeiro, donde sufrieron una paliza.

Johan Rojas disfruta su presente en Brasil [Foto: Vasco]

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Tras haberse puesto en ventaja con dos goles en el cierre del primer tiempo, en el amanecer del complemento el ex Rayados convirtió el tercer tanto de la victoria de Vasco Da Gama. El extremo fue parte del once inicial por Copa Sudamericana, y a los 10 minutos de la segunda parte, realizó una gran jugada individual para anotarse en el marcador.

En una reanudación arrasadora del partido, Johan Rojas recibió en el área, gambeteó y fusiló al portero rompiendo la red con un bombazo imposible de despejar. Instantes más tarde, el habilidoso delantero, que terminó jugando los noventa minutos del encuentro de Copa Sudamericana, fue ovacionado por los fanáticos locales.

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Con esta conquista ante Barracas Central, Johan Rojas participó directamente en cuatro goles en sus últimos ocho juegos con la camiseta del Vasco Da Gama. Marcó también ante Paysandú, y asistió ante Olimpia y Paysandú, todo en diferentes encuentros. Además, gracias a sus actuaciones, es un titular indiscutido en su club: lleva nueve partidos seguidos siendo de la partida.

¿Cuál es la opción de compra de Vasco Da Gama por Johan Rojas?

La cesión del colombiano desde Rayados de Monterrey contempla una opción de compra de 3.5 millones de dólares por todo el porcentaje de la ficha que tiene el equipo mexicano. El préstamo se extiende hasta el 31 de diciembre, por lo que el cuadro brasileño tiene tiempo hasta fin de año para decidir si adquiere o no la ficha del delantero.