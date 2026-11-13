La 'Celeste' saldrá sin su capitán para uno de los juegos más importantes de la temporada. La razón.

Luego del estrepitoso fracaso que significó la tempranera eliminación mundialista, Uruguay buscará darle una alegría a su afición y ganar el ‘Clásico’. El cuadro oriental visitará este viernes 13 de noviembre a Argentina, que viene invicta en amistosos y ganando todos los cruces no-oficiales que le ha tocado últimamente.

Publicidad

Mientras que para el conjunto de Lionel Scaloni puede tener gusto a poco este partido tras la despedida de Messi, para el de Diego Forlán es igual que una final. Para ‘salvar el año’ pondrán lo mejor que tienen ante Argentina, intentando volver a llevarse un triunfo de un terreno difícil. Casi todos los titulares juegan en Uruguay.

Ahora bien, al conocerse la formación oficial de la ‘Celeste’, apareció una novedad que descolocó a muchos fanáticos: el capitán Federico Valverde no está entre los once. El futbolista de Real Madrid irá al banco de suplentes, y justo en un duelo tan trascendental para Uruguay como este derbi del Río de la Plata en Buenos Aires.

Valverde puede ingresar en el segundo tiempo [Foto: Getty]

Publicidad

Aunque en la previa se especulaba con una posible titularidad, finalmente quedó marginado ya que arrastra molestias en los isquiotibiales de la pierna derecha. Esta sobrecarga la viene trayendo desde el cruce ante Barcelona, y le había hecho también perderse uno de los últimos juegos de su club. Pero nadie imaginaba que faltaría hoy.

La noticia de la suplencia del jugador generó fastidio entre los seguidores de la Selección Uruguaya, ya que piensan que se está ‘cuidando’ por pedido de Real Madrid. Los simpatizantes charrúas apuntaron que Federico Valverde viene de jugar noventa minutos ante Valencia, incluso marcando gol, y que justo ahora pide descansar.

Sin Federico Valverde, que aguardará su turno en la banca, estos son los elegidos de Diego Forlán para que Uruguay visite a Argentina por un amistoso internacional: Christopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Agustín Cannobio, Giorgian De Arrascaeta, Maxi Araujo; Darwin Núñez.