El histórico central de la 'Scaloneta' no va ni al banco ante los charrúas. El motivo de su falta hoy.

¡Se viene un partidazo! Argentina y Uruguay lucharán por el honor y el orgullo esta noche, en el marco de un amistoso internacional que los pondrá frente a frente. Estos tradicionales seleccionados mantienen una rivalidad de muchos años que se ha puesto más y más caliente con el tiempo, que se verá dentro de la cancha.

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En ese sentido, defendiendo los intereses y la camiseta del conjunto local faltará un caudillo de peso: Cristian Romero. El famoso ‘Cuti’ quedó fuera de la nómina de Argentina para enfrentar a Uruguay, una sensible baja para el equipo de Lionel Scaloni. En un duelo de tanta pica, no tener al defensor representará una ausencia clave.

Por supuesto, en condiciones normales Cuti Romero no se perdería un partido de Argentina, sea amistoso o un juego oficial. Su imposibilidad de decir presente hoy en Buenos Aires reside en que se quedó en España rehabilitándose de una lesión. Aunque está casi listo, viene de una inactividad por la cual ni siquiera fue convocado.

‘Cuti’ esta vez lo verá desde España [Foto: Getty]

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De acuerdo al parte médico del Atlético Madrid, el defensa presenta una distensión muscular en el aductor. Ese fue el resultado que arrojaron los estudios médicos que se realizó Cristian Romero luego de sentir una molestia en una práctica. Producto de esa lesión, quedó marginado del primer equipo de su club por un tiempo.

Contemplando la baja de Cuti Romero, el cuerpo técnico de la Selección Argentina definió que Leonardo Balerdi, de la Roma, será su sutituto. La zaga de la última Copa del Mundo no quedará completa ya que Lisandro Martínez sí será titular, pero no el ex Tottenham. Será una buena oportunidad de demostrar para el central de la ‘Loba’.

La alineación titular de Argentina ante Uruguay para el amistoso internacional de este viernes 13 de noviembre, sin Cuti Romero, estará conformada de esta manera: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada.